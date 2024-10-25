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台灣光復79周年 國民黨：賴清德身為總統應一起慶祝

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
今天適逢光復節，國民黨表示，79年前的今天，台灣成功光復，歷史進入了一個全新的篇章，中華民國的理念也從此深植在台灣這片土地，呼籲賴清德身為中華民國總統，應當一起慶祝光復節的時刻。圖／聯合報系資料照片
今天適逢光復節，國民黨表示，79年前的今天，台灣成功光復，歷史進入了一個全新的篇章，中華民國的理念也從此深植在台灣這片土地，呼籲賴清德身為中華民國總統，應當一起慶祝光復節的時刻。圖／聯合報系資料照片

今天適逢光復節國民黨表示，79年前的今天，台灣成功光復，歷史進入了一個全新的篇章，中華民國的理念也從此深植在台灣這片土地，呼籲賴清德身為中華民國總統，應當一起慶祝光復節的時刻。

國民黨表示，79年前的今天，台灣成功光復，歷史進入了一個全新的篇章，無數仁人志士為了台灣的民主奔走、戮力於捍衛自由，台灣最終擺脫了50年的殖民統治，中華民國的理念也從此深植在台灣這片土地，國民黨的命運更和台灣唇齒相依、緊密相連，直至今日。

國民黨指出，光復以來，國民黨為捍衛民主自由不遺餘力，歷經多次民主轉型，台灣取得了世界矚目的成就，現今我們再一次站在歷史的十字路口，國會的改革與否，決定了台灣是在深化民主的道路上持續前行，還是故步自封，讓政府繼續規避監督、官員依舊怠惰。

國民黨表示，賴總統的態度更決定了台灣要走向仇恨與對立，還是包容與和解，他們也呼籲賴清德身為中華民國總統，應當一起慶祝光復節的時刻。

國民黨強調，光復節提醒我們珍惜得來不易的自由，並要團結一致，共同面對未來的挑戰，更要堅持民主的原則，堅定維護人民的利益，如此才能使台灣長治久安。

光復節 國民黨 賴清德

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