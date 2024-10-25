大法官釋憲實質廢死 林沛祥憂：私法正義會常常發生

國民黨立委羅智強等今發布民調，82.7%的受訪者反對廢死，有80.5%的受訪者反對大法官釋憲實質廢死。國民黨立委林沛祥表示憂心，正義無法透過公權力聲張，「私法正義」在台灣會常常發生，日本即為一例。

針對民調結果，羅智強說，大法官要深自反省，為何民眾對憲法判決產生這麼高的疑慮？下午大法官要做出針對國會改革法案憲法判決，大法官已經做了背離民意的憲法判決，希望大法官三思。賴清德總統競選時說台灣沒有廢死，廢死需要高度共識，民調顯示社會高度共識就是反對廢死，民眾反對大法官釋憲開巧門。

無黨籍立委高金素梅說，期待大法官不要成為法匠，唸那麼多書不就是要讓大法官清楚明白是非對錯？歷史會留下紀錄，民眾反彈起來，力量非常大。國民黨立委張嘉郡說，民調結果不意外，反廢死是社會共識。

林沛祥說，沒有死刑，要怎麼保障往生者的人權？正義無法透過公權力聲張，「私法正義」這個字眼會在台灣常常發生。日本是有死刑的國家，但減少執行次數，犯罪率升高，被害者家屬也知道法律無法落實正義，採取復仇，希望今下午針對國會改革法案的憲法法庭判決不要背離民意。

民眾黨立委林國成說，大法官怎麼會做成「該死的人不死，不該死的人偏偏死」？今日民調顯示8成多民意反對廢死，難道8成多民意掌握在15名大法官，設定判死有八大關卡，這樣公平嗎？37名死囚該不該死，全民自有公斷。大法官請有點膽識，告訴台灣人民「你們支持廢死」。

國民黨立委洪孟楷說，他日前參加被毒駕撞死的新北市土城清水派出所所長劉宗鑫告別式，看到遺孀感到非常難過。他問法務部長鄭銘謙，該毒駕者是否會判死，法務部長不敢回答。他呼籲用公投，直接展現民意和訴求。