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泛綠7成7反廢死…學者：在野猛攻 恐成民進黨破口

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委羅智強等今發布民調，有泛綠選民高達77.1%反對廢死，73.3%反對大法官釋憲實質廢死。文化大學廣告系教授鈕則勳分析背後政治意涵，指在野聚焦廢死議題，可能成為民進黨破口。記者屈彥辰／攝影
國民黨立委羅智強等今發布民調，有泛綠選民高達77.1%反對廢死，73.3%反對大法官釋憲實質廢死。文化大學廣告系教授鈕則勳分析背後政治意涵，指在野聚焦廢死議題，可能成為民進黨破口。記者屈彥辰／攝影

國民黨立委羅智強等今發布民調，有泛綠選民高達77.1%反對廢死，73.3%反對大法官釋憲實質廢死。文化大學廣告系教授鈕則勳分析背後政治意涵，指在野聚焦廢死議題，可能成為民進黨破口。

羅智強日前成立新國會智庫，今日發布民調，有82.7%的受訪者反對廢死，有80.5%的受訪者反對大法官釋憲實質廢死。經交叉分析，泛綠選民高達77.1%反對廢死，73.3%反對大法官釋憲實質廢死。

鈕則勳說，如果在野黨持續聚焦廢死議題，可能是民進黨同溫層的破口，會產生一定的鬆動可能性。如果這個議題處理不慎，綠軍基本盤可能會「後院失火」，這部分在野藍白如果展開相關攻擊，要達陣的可能性也會高。但綠軍擅長選舉操作，他們會發現廢死或大法官釋憲等於實質廢死的風險，綠軍可能也會做一定程度的政治操作。

鈕則勳分成幾個面向分析綠營轉移焦點的可能，他說，在中央政府總預算案面向上，行政院長卓榮泰有提出邏輯不通的「點菜說」，或者綠軍民代、立委針對其支持群眾，指藍白擋住預算，做出支撐綠軍立場的論述。

鈕則勳表示，賴清德總統針對兩岸議題，可能會不斷拋出類似「祖國論」等相關高度兩岸敏感性的議題，希望能夠搶到議題主場優勢。

鈕則勳也提到，民眾黨主席柯文哲仍然被羈押中，外界都認為延押可能性高，被起訴的可能性也升高，司法議題上，如果柯文哲到時被起訴，新聞焦點可能又會被拉到司法議題。

鈕則勳強調，廢死議題可能對在野黨有一定利基，但民進黨絕對不是吃素的，從上述談到的政治攻防做有效回防。國民黨如何對民進黨持續攻堅，除了單一議題，還要結合民進黨施政仇恨值高的議題，進行議題搭配跟聯防，把綠軍破口打出來，在野才可能有機會。

鈕則勳認為，連民進黨基本盤縣市，如嘉義縣市、台南、高雄等，對廢死議題都能做勇敢表態（超過7成5反對廢死），如果民進黨無法回應，會成為破口。

廢死 死刑 民進黨 羅智強 鈕則勳

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