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明年恰逢光復節80周年 朱立倫：立法院應改為國定假日
今天為光復節，國民黨主席朱立倫表示，明年的10月25日是台灣光復80周年，最近立法院正在討論國定假日的增加，他主張台灣光復節應該改為國定假日。
朱立倫表示，這是台灣歷史上重要的日子，1945年的10月25日，隨著日本戰敗，結束了日本對台灣50年的殖民統治，將台灣及澎湖移交給中華民國政府。這天政府定為台灣光復節。
朱立倫說，沒有抗戰8年的勝利，沒有台灣的光復；沒有台灣的光復，沒有79年後今天民主自由繁榮的台灣。今天在台灣朝野或有許多分歧，但是面對日本結束殖民統治與中華民國治理台灣開始的這天，當然應該共同慶祝與紀念。
朱立倫呼籲，明年的10月25日是台灣光復80周年，希望賴清德總統能夠帶領國人一同慶祝這個重要的節日。最近在立法院正在討論國定假日的增加，台灣光復節應該改為國定假日。
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