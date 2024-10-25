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民調／8成反大法官實質廢死 7成7泛綠支持者也反廢死

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委羅智強日前成立新國會智庫，今日舉行記者會發布廢死民調，有82.7%的受訪者反對廢死，有80.5%的受訪者反對大法官釋憲實質廢死。經交叉分析，泛綠選民高達77.1%反對廢死，73.3%反對大法官釋憲實質廢死。記者屈彥辰／攝影
國民黨立委羅智強日前成立新國會智庫，今日舉行記者會發布廢死民調，有82.7%的受訪者反對廢死，有80.5%的受訪者反對大法官釋憲實質廢死。經交叉分析，泛綠選民高達77.1%反對廢死，73.3%反對大法官釋憲實質廢死。記者屈彥辰／攝影

國民黨立委羅智強日前成立新國會智庫，今日發布民調，有82.7%的受訪者反對廢死，有80.5%的受訪者反對大法官釋憲實質廢死。經交叉分析，泛綠選民高達77.1%反對廢死，73.3%反對大法官釋憲實質廢死。

大法官日前針對死刑違憲與否作出憲法法庭判決，判決結果被認為是「實質廢死」，且若要判死須經重重關卡。

羅智強成立的新國會智庫今日發布民調，在「請問您贊不贊成廢除死刑？」這題中，「非常贊成」為3.7%，「還算贊成」為8.3%，「不太贊成」為28.0%，「非常不贊成」為54.6%，「未表態」為8.3%。

在「請問您贊不贊成廢除死刑？」這題調查，經交叉分析，在政黨態度上，泛綠支持廢死為18.3%，不贊成廢死為77.1%，未表態者4.6%；泛藍支持廢死為11.8%，不贊成廢死為86.5%，未表態者1.7%；民眾黨支持廢死為5.5%，不贊成廢死為92.0%，未表態者2.4%；中立或拒答者，支持廢死為9.4%，不贊成廢死為82.3%，未表態者8.3%。

在「有人認為大法官釋憲，雖然沒有宣布死刑違憲，卻對死刑審判和執行增加許多門檻，等於實質上廢除死刑，請問您贊不贊成這種作法？」這題調查中，「非常贊成」為2.7%，「還算贊成」為9.7%，「不太贊成」為33.9%，「非常不贊成」為46.6%，「未表態」為7.1%。

在「有人認為大法官釋憲，雖然沒有宣布死刑違憲，卻對死刑審判和執行增加許多門檻，等於實質上廢除死刑，請問您贊不贊成這種作法？」這題調查，經交叉分析，在政黨態度上，泛綠贊成者為18.9%，不贊成者為73.3%，未表態者7.8%；泛藍贊成者為7.6%，不贊成者為90.0%，未表態者2.4%；民眾黨贊成者為10.4%，不贊成者為88.1%，未表態者1.5%；中立或拒答者，贊成者為10.9%，不贊成者為78.7%，未表態者10.4%。

本次調查由艾普羅行銷市場研究公司執行，針對全國18歲以上的成人進行電話訪問，調查採用市內電話及行動電話雙底冊調查方式。訪問期間自民國113年10月14日至17日，共成功訪問1081份有效樣本（市話758份、手機323份），資料依照全國18歲以上之性別、年齡、教育程度、縣市之母體結構進行樣本代表性檢定與反覆加權，在95%的信心水準下，抽樣誤差介於正負3.0%之間。

大法官 廢死 廢除死刑 民調

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