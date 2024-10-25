【專家之眼】文化部長不該討厭周杰倫

睽違七年，天王周杰倫將於年底在台北大巨蛋開演唱會，門票才開賣五分鐘 ，15萬張票就一掃而空，接著黃牛票滿天飛，喊價傳出高達30萬。臉書上充斥著公開販售黃牛票的貼文，「私訊轉讓」、「面交」等訊息，五花八門。

面對眾多網友的譴責，還有黃牛回嗆：「我有本事弄到票我就敢開價」、「好想被罰喔，賺好幾次了」等等，十分囂張。即便這兩天台北市刑大破獲了全台最大黃牛票業者，黃牛貼文還是多得令人眼花撩亂，果然「沒在怕的」。

這對文化部而言，實可謂奇恥大辱。為了杜絕黃牛票，去年專程修改《文化創意產業發展法》，增加了第十條之一，規定「將藝文表演票券以超過票面金額或定價販售者，按票券張數，由主管機關處票面金額或定價之十倍至50倍罰鍰。」以及「以虛偽資料或其他不正方式，利用電腦或其他相關設備購買藝文表演票券，取得訂票或取票憑證者，處三年以下有期徒刑，或科或併科新台幣300萬元以下罰金。」並且成立了檢舉黃牛專區 ，獎金最高可得10萬元。

今年初，文化部曾在立法院就實施成效做專案報告，黃牛票的整體販賣數字已經下降。這很難說是因為重罰的威嚇作用，還是因為過去一年的演唱會不夠火熱。然而可以確定的是，這次周杰倫演唱會黃牛票泛濫，已無情地打臉文化部，演唱會越受歡迎，黃牛越猖獗。

主要是黃牛太難抓。他們敢明目張膽地在社群網站公開標售，是因為相關單位無法取得個資。FB、Dcard不願配合，執法者也莫可奈何。再者，如果要檢舉加價轉售，必須提供藝文表演票券資訊，包括名稱、時間、場館、座位區及座位號碼、搖滾區及入場序號、票券標號或流水號，以及票券原始販售價格、黃牛販售價格及相關佐證資料等。想取得詳細資料，就必須買下黃牛票 ，形同參與犯罪，而且檢舉獎金未必補得上損失，何況自從文創法修法後的一年當中，「形式要件不齊備」的案件就超過1千件，檢舉成功的機率並不高 。

最好的防範方法就是採取實名制購票，可惜必須花費大量人力、物力，尤其入場時間拖得太長 ，很不划算，所以也只能鼓勵，難以強制。

既然現有的法令與技術很難遏止黃牛票，那麼根本的辦法，就是拒買了。只是，最近連「有周董的票可抵租」的租屋廣告都出現，形同變相鼓勵黃牛，要人人拒買難如登天。

黃牛票固然可惡，但諷刺的是，它似乎又是文創發展的指標。假如一場演唱會連黃牛都不屑光顧，豈不表示它不夠受歡迎？所以，文化部長不該討厭周杰倫，而應該討厭那群不勞而獲的黃牛，他更應該擔心的是，台灣的流行音樂界還能再出幾個周杰倫？