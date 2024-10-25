國會改革法案釋憲如搭時光機 20年前585號解釋也爭這些

立法院修正立法院職權行使法並新增刑法藐視國會罪，引發擴權爭議，過去大法官解釋，包括司法院釋字第325號、461號、585號與729號解釋都對立法院職權行使劃出界限，其中729號「立法院調閱偵查卷證案」補充325號解釋，585號「真調會條例案」則對立院職權闡述最清晰。

立法委員雖是人民直選產生，但權力非無限上綱，釋字585號最接近本次國會改革法案的討論。

為了查明2004年總統大選「2顆子彈」真相，在泛藍立委人數優勢下，立法院臨時會三讀通過「三一九槍擊事件真相調查特別委員會條例」，該條例共19條，雖然真調會合憲，但被視為「武器」的6條主要條文遭釋字585號解釋宣告立即失效。

這些條文包括第5條涉及刑事責任，由調用的檢察官或軍事檢察官逕行起訴；第6條調查結果與法院確定判決歧異，可以再審；第8條真調會職權不受國家機密保護法、營業秘密法、刑事訴訟法及其他法律規定限制等，都逾越了立院調查權行使範圍。

第10條稱受請求者不得以涉及國家機密、營業秘密、偵查保密、個人隱私或其他任何理由規避、拖延或拒絕；第11條訂定拒絕調查或不說實話者的處罰，大法官認為違反正當法律程序、法律明確性原則。另外第13條可以禁止被調查人或與其有關人員出境的規定，被認定逾越立法院調查權限，並違反比例原則。

解釋文指出，立法院之調查權是行使憲法職權所必要的輔助性權力，基於權力分立與制衡原則，立法院調查權所得調查的對象或事項，並非毫無限制。除了要調查的事項必須與其行使憲法所賦予的職權有重大關聯外，凡國家機關獨立行使職權受憲法之保障者，就不是立法院所可以調查的事物範圍。

內文進一步闡釋，對於可能影響或干預行政部門有效運作的資訊，行政首長都有決定不予公開的權力，這是「行政特權」，立法院應尊重，若有爭執，由司法機關審理解決。解釋文強調，組織及議事程序必須符合民主原則，個案調查的範圍，不能違反權力分立與制衡原則，也不得侵害其他憲法機關的權力核心範圍。

真調會條例曾遭批是「憲政怪獸」，國會改革法案遭質疑的藐視國會罪、立法院設調查委員會的爭議，在20年前也曾被討論過一遍，20年後的時空環境是否有變，憲法法庭今天下午3點將給答案。