【專家之眼】大陸以「得寸進尺」對付賴清德台獨三段論

賴清德在今年520的就職演說，明白說出中華民國與中華民國互不隸屬，但因為他特別強調：中華民國、中華民國台灣及台灣，都是我國的名稱，被認為是「新兩國論」，大陸認為他在做一套「台獨的自白」。當下，「新兩國論」已被陸方涉台學者專家稱為賴台獨論述的「第一段」。

緊接著賴在10月5日台北市政府於大巨蛋承辦的「國慶晚會」，刻意避開唱「國歌」時段後入場致詞，突兀地強調中華人民共和國不是台灣的祖國，反而說大陸75歲以上的人的祖國是中華民國，此說被批評者及中國大陸簡稱為「祖國論」，當然就被視為是賴為建構台獨完整論述的「第二段」。賴的第二段已經顯露出他和他的核心幕僚企圖以「切割」歷史截斷手法，斬斷「中國」和台灣的關係。

因為今年是民國113年，所謂75歲以上的大陸民眾，就是民國38年前出生的，為何特別講民國38年（1949）？推測賴的意思是1949年前的中華民國對他而言並不存在，1949年以後大陸出生的人，和中華民國及台灣沒有關係；所以賴及其核心撰稿幕僚，恣意選用歷史年代來敘事，主要也是凸顯台灣民眾的「祖國」不是「中國」。

賴的台獨論述「第三段」是10月10日國慶大會的「落地生根論」。賴在國慶大會的講話，提到中華民國113年的歷史，但沒有提辛亥革命，只是說「推翻帝制」，卻使得部分藍營人士聞之雀躍，傳說也有一部分大陸的學者專家認為賴釋出善意，因為賴願意把台灣和中華民國建國的歷史做連結；但賴國慶演說雖提到113年的歷史，也提到823炮戰和古寧頭戰役，但隨即強調民國68年的美麗島事件「前前後後」的民主運動；這種歷史論述刻意避開1945年日本投降二戰結束台灣「光復」，到1949年的歷史；因為如果從1945年算起到現在應該是經過79年，而不是賴講的75年，賴的用意何在？是否不承認台灣「歸還」給中華民國，隱喻「台灣地位未定論」？1949年起是被「外來政權」國民黨政府的專制統治，直到1979年美麗島事件後的台灣，有了「民主化」的發靱，才是賴心中定義的中華民國？

不過大陸涉台學者專家沒有糾結在1945年或1949年的差別，反而是賴國慶演說開頭所提到的中華民國已經在台澎金馬落地生根，就是前文提到大陸所說的「落地生根」論。其實「落地生根」在就職演說中就已提出。

以上批賴的「台獨論述三段論」的定調，並非出自大陸官方文件。但筆者最近參加大陸的兩岸關係的研討會，有包括來自北京、上海、南京的約15位學者專家，似乎口徑一致，都傾向這種論調。關鍵不在於是賴的幾段論或是「三段論」，而是不同於李登輝、陳水扁及蔡英文在就任總統初期，大陸仍不願意在非常短暫時間內急著定調。但是，對於賴的定調卻十分迅速，一方面當然是當前美中台三邊關係不同於以往；另一方面，也是大陸認為賴及其幕僚的論述極具挑釁性！

賴政府挑釁中國大陸的言論俯拾即是，例如極其敏感且具有代表性的行政院陸委會官員，在賴政府組成後不久，隨即說出台灣與大陸不是「兩岸關係」，後來在在野立委的質問下才又改口。

又如為辯護「落地生根論」，扯出台灣的「國之北疆」是「東引」，而不是薩彥嶺，民進黨政府官員還振振有詞說「北疆」一事過去從未被人質疑過「違憲」。其實在野要反駁「北疆」，大可質問那中華民國的「南疆」在南海曾母暗沙，何以從蔡英文以來都不敢宣示及登島？何必獨獨強調「北疆」？

要批評賴的「台獨三斷論」，從歷史整體的連貫性來看，一點也不難；現下重要的是，大陸對於賴的三段論會採取什麼對策？對台灣及兩岸有什麼重大影響？筆者前面提到的在大陸的研討會中，涉台學者專家很嚴肅的強調，對於賴的不斷挑釁，中國大陸會採取「得寸進尺」的方式對付。

「得寸進尺」一說出自《戰國策．秦策三》，原意是戰國時代秦經商鞅變法而強盛，秦昭王卻想越過韓、魏攻打較遠的齊國，策士范睢勸阻獻「遠交近攻」之策，即與較遠的國家交好，而對於鄰近國家，則不斷的進攻，得一寸地是一寸地，得一尺也是一尺，此乃穩紮穩打方法，昭王採用果然奠定後來秦滅6國的基礎。不過，後來「得寸進尺」卻有「貪得無厭」的意思。

大陸對賴的「台獨三段論」主張，要採「得寸進尺」方式，當然不是「遠交近攻」，而是在向賴警告，如果賴的邁向台獨之路「寸寸進逼」，你進一寸，大陸將逼近一尺，或逼你退「一尺」；換句話說，大陸對於台獨的任何言論或具體行動，會越來越採取更強硬及更激烈的具體行動。至於會是在武統之前採取什麼更具體而激烈的反制呢？推測在經貿上有可能全面取消對台輸陸產品優惠，也就是ECFA的廢止；政治外交上更是步步進逼，長期以來比較鷹派的外交系統私下都說過，要讓台灣的邦交國歸零；至於在軍事上，聯合利劍演習2024B，在國慶演說後立即無預告登場，六面圍台，旨在演練封鎖台灣，但大陸的短視頻（影音）用畫面示意，是要全面攻打台灣的北中南。因此將來的所謂的「得寸進尺」，會不會在台灣週邊地區進行實彈射擊的軍演？或向鄰近台灣的週邊海域發射飛彈？在在都是會令台灣民眾擔心的激烈行動。

賴政府在拋出極具挑釁的「台獨三段論」之前，是否做過如果中共採取「得寸進尺」的反制，台灣的回應會是如何的沙盤推演嗎？還是只逞口舌之利，卻把台灣推向戰爭煉獄呢？