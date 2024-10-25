憲法法庭挑戰立法權完後恐「被修法」7被提名人11月能就任？

立法院通過國會改革法案並否決行政院提出的覆議，立法院民進黨團6月26日率先至憲法法庭遞交釋憲、暫時處分聲請書，行政院、總統、監察院也「接力」聲請，創司法史紀錄。在野黨對執政黨與憲政機關動作不以為然，認為國會改革等法案修正不違憲，從歷史來看，大法官每回的宣告，都是在挑戰立法權。

但情況詭譎的是，處理完本號判決後，包括司法院正副院長許宗力、蔡烱燉與許志雄、張瓊文、黃瑞明、詹森林、黃昭元等7名大法官31日卸任，在野黨對憲法訴訟法修正案磨刀霍霍，擬明定大法官現有總額為憲法增修條文所定的15人、修正條文公布日起施行，憲法法庭今天判決後可能馬上面臨「缺額」窘境。

國民黨立委羅智強周一在立法院司法及法制委員會表示，民進黨擔心大法官有缺額會癱瘓憲法法庭，但大法官是由總統提名、立法院同意，總統若國會多數分屬不同黨派，就必須協商出適任人選，如果執意顢頇，他建議直接修憲，讓大法官不需要國會同意。羅說，政府機關聲請釋憲的受理率是100%，但人民聲請不獲受理的數字是九成，民進黨冠冕堂皇說癱瘓憲法法庭將影響人民權益，但事實上憲法法庭只是民進黨的「神奇寶貝」。

立法院為國家最高立法機關，由人民選出的立委組成，代表人民行使立法權，立法院法律案通過後，移送總統及行政院，總統應於收到後10日內公布。有「憲法守護者」稱號的大法官，則有解釋憲法，統一解釋法律及命令之權，憲法法庭面對釋憲聲請，在不牴觸憲法正當法律程序要求的前提下，都適度尊重立法形成。

民進黨團以7項理由主張國會改革法案違憲，其中包括要求總統向立院進行國情報告、藐視國會罪、人事同意權、調查權與聽證權等，被認為侵犯了行政權、司法權、監察權，立法權將「一權獨大」。

行政院6月27日也聲請釋憲及暫時處分。院長卓榮泰指立法院職權行使法修正條文、刑法增訂第5章之1章名及第141條之1修正條文，有重大瑕疵，牴觸憲法第1條所揭示的民主國原則等問題。卓表示，不僅修法程序有重大明顯瑕疵，規範內容亦有諸多違反憲法權力分立、法律明確性、正當法律程序及比例原則，而侵害人民基本權利等情形。

緊接著，總統也在同月28日聲請釋憲。賴清德總統指這麼多憲政機關都聲請釋憲，為的就是捍衛台灣民主價值不被侵權的法案破壞，在憲政體制內解決憲政爭議，並不如在野黨所指稱的是毀憲亂政或反民主。

在新修訂的立法院職權行使法中，設了調查委員會、調查專案小組，對相關議案或立委職權相關事項行使調查權及調閱權，還可以舉行聽證，要求有關人員出席提供證言及資料、物件，這讓監察院不滿，認為侵犯了監院專屬權力，於7月1日也聲請法規範憲法審查。