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8縣市未提報 學者籲國土法如期上路

聯合報／ 記者張曼蘋／台北報導
國土計畫法明年4月30日將上路，立法院內政委員會今開國土計畫法修正草案公聽會，邀集部會與專家學者等討論。記者張曼蘋／攝影
國土計畫法明年4月30日將上路，立法院內政委員會今開國土計畫法修正草案公聽會，邀集部會與專家學者等討論。記者張曼蘋／攝影

國土計畫法明年4月30日上路，朝野立委盼延緩2年。立法院內政委員會昨公聽會，專家學者多認為如期上路，才不會讓10年來建構的國土計畫系統失去時效性，但也有學者建議分批上路。

至於農民則要求農業權入法，並成立農業安定基金。內政部說，會與部會討論農民權益，並積極跟各縣市溝通；農業部說，堆疊式給付及輔導措施都已準備好。

內政部統計，已經有14個縣市政府與直轄市提報國土功能分區圖，後續將與尚未提報的8個縣市政府溝通。

台灣海洋大學榮譽講座教授邱文彥說，國土法已耗資逾10億成本，延期恐會鼓勵更大量農地違章，如今中央、地方互信基礎不穩固，建議成立專家小組解決爭議問題。政大地政學系教授鄭安廷建議，已有3分之2縣市做好準備，也許可分批上路。

成功大學都市計畫學系特聘教授張學聖提出擬定「土地變更衡平機制」，他說，國土計畫有不同類型，農地補助若一視同仁，地方必然有異見，必須啟動差別補助，拉高農家收入樓地板，將外部效益內部化，農業部、內政部都有責。

南投仁愛鄉長江子信說，地方上對國土法一知半解，盼再延緩2年；雲林農會總幹事陳志揚質疑，「維持國家糧食安全，為什麼是我們犧牲？」

內政部次長董建宏說，台灣以農立國，一定會和部會合作，討論農民權益，內政部2016年起和地方政府討論，未來會更積極溝通，聆聽各方意見、審慎評估。

內政部 溝通 農民

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