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翁柏宗涉貪 竹檢分案查
國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）代理主委翁柏宗上月遭爆料，二○二二年購買高價海鮮禮盒，竟要求廣電媒體公司埋單。被指涉媒體是竹塹廣播公司。新竹地檢署昨證實，已分案調查中，調查內容不便回應，檢方後續將傳相關當事人釐清案情。
記者昨向竹塹廣播求證，公司回覆主管全都休假，無法對外說明；旗下員工聽到記者詢問，也都說「不清楚、不知情」。ＮＣＣ主秘黃文哲昨則重申，翁柏宗過年時購買了一批魚貨分送給同仁，絕對不是業者埋單，而是主委用自己的特別費購買。
民眾黨立委黃國昌日前爆料，ＮＣＣ曾購買一批高級海鮮，分送ＮＣＣ內部職員，總金額達四萬一千元，由竹塹廣播埋單。根據竹塹廣播官網，屬於甲類小功率社區電台，提供音樂歌曲、新聞氣象與生活資訊。該電台屬於「微微笑」廣播網旗下的小型地方電台，據了解，創辦人石秋清與綠營關係密切。
黃國昌昨表示，希望檢廉認真一點，不要放水這麼明顯，先前翁柏宗洩密的案子，幾乎處於昏睡狀態，「對於他們的作為，一點期待都沒有」。
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