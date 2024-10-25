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國會改革法 釋憲今宣判

聯合報／ 記者王宏舜／台北報導
憲法法庭今天下午將針對國會改革法案宣判。圖／聯合報系資料照片
憲法法庭今天下午將針對國會改革法案宣判。圖／聯合報系資料照片

憲法法庭今天下午將針對國會改革法案宣判，一般預估結果會判決部分條文違憲，但若違憲的是關於總統國情報告等關鍵條文，恐怕再掀爭議。

司法院正副院長許宗力、蔡烱燉在內的七名大法官本月卅一日任滿卸任，今天的憲法判決也是七名大法官的告別作，賴清德總統日前提名由台大法律學院特聘教授張文貞出任大法官兼司法院長；張文貞在國會改革案中，是憲法法庭言詞辯論時邀請的諮詢的專家，她主張國會改革法案全部違憲。

立法院五月三讀通過國會改革法案，包括總統、行政院、立法院民進黨黨團、監察院四個憲政機關均聲請釋憲及暫時處分，憲法法庭七月十九日先以暫時處分，裁定立法院職權行使法中有關總統國情報告、國會調查權等部分條文及刑法藐視國會罪凍結、至今無法上路。

朝野對國會改革法案意見相左主要有六大爭點。包括總統國情報告、官員在國會不得反質詢、國會調查權、人事同意權、聽證會及藐視國會罪，執政黨與在野黨都因不同主張，待大法官作裁決。

憲法增修條文明定，立法院每年集會時，得聽取總統國情報告。賴清德總統在大選前也承諾，若當選願到立法院國情報告，但對於總統純國情報告，可否讓立委即問即答，朝野意見不同。

國情報告 國會改革法案 立法院職權行使法

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