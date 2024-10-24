快訊

特斯拉飆漲近22%提振史指 IBM拖累道瓊下跌140點連4黑

政府綠色採購2030提升至10% 賴總統：討論有無機會更高

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
國家氣候變遷對策委員會第二次會議今天登場，召集人賴清德總統裁示，中央政府要以身作則，年度中央政府總預算，也應用逐年提升適度比例來進行綠色採購，目前設定的目標，是2030年要提升到百分之10。「不妨進一步來討論，有沒有機會有更高比例」。圖／總統府提拱
國家氣候變遷對策委員會第二次會議今天登場，召集人賴清德總統裁示，中央政府要以身作則，年度中央政府總預算，也應用逐年提升適度比例來進行綠色採購，目前設定的目標，是2030年要提升到百分之10。「不妨進一步來討論，有沒有機會有更高比例」。圖／總統府提拱

國家氣候變遷對策委員會第二次會議今天登場，召集人賴清德總統裁示，中央政府要以身作則，年度中央政府總預算，也應用逐年提升適度比例來進行綠色採購，目前設定的目標，是2030年要提升到百分之10。「不妨進一步來討論，有沒有機會有更高比例」。

今天的委員會歷時約四小時，總統府發言人郭雅慧轉述，賴總統在會中表示，國家有淨零排放的目標，中央各部會及地方政府，也要有各自的目標，加速完成下面兩項重點工作，中央各部會及各地方政府，以及委員會顧問簡又新建議，把工研院和中研院，也列入第一波節能減碳目標，有兩項工作應該執行。

賴總統說，第一，完成內部碳盤查，例如用水、用電、用油等都要比照民間辦理；公務車電動化要如期在2030年完成；公部門無論新舊建築，都要率先完成「建築能效標示」，並且要設定完成目標年以及每年績效指標，來引領民間一起行動。

第二，賴總統說，要提升綠色採購。除了年度都有特別編列的綠色採購以外，實際上中央政府要以身作則，年度中央政府總預算，也應該用逐年提升適度比例來進行綠色採購，目前我們設定的目標，是2030年，要提升到百分之10。不妨進一步來討論，有沒有機會有更高比例。「我們也期待各級政府機關，可以廣納創新的思維和機制，來推動淨零轉型任務」。

賴總統表示，在「節能」關鍵的第一步，除了需要各部會都全力投入，也應該思考妥善運用行政規範引導，公私夥伴協力開創嶄新的商業模式，來協助達成四年節電206億度的目標。「簡又新希望能夠推升到2030年，再估算一下我們可以達到什麼樣的節能目標。接下來，我們要從三個方向來努力。」

賴總統說，第一，公部門以身作則。各部會都要動起來，積極促進公營事業導入能源技術服務（ESCO），建立實際績效和模式，加快國內的節能進程。在確保個資安全的前提下，善用能源資訊管理系統，詳細分析數據，才能有效地善用節能投資，讓設備改善跟深度節能的效果，發揮到最大。也就是說，不僅僅是社會上能效提升，也應該要有系統性的節能、和智慧能源管理，一併來進行，ESCO效益才會最大。

第二，賴總統說，引入民間能量挹注節能。在人力上，應結合民間專家的力量，盡速成立輔導團隊，環境部長彭啟明已有提到，有34位專家學者的協助，提供節能的專業支持。在財務面，應該積極促成金融和保險業的參與，為節能項目提供資金保障，擴大節能規模。

賴總統表示，第三，鼓勵全民參與節能。推動汰舊換新、採用高效能家電，這是我們改變大眾行為的開端，我們要讓節能減碳行為，融入每個人的日常生活，共同塑造一個更永續、更低碳的社會。

淨零 綠色

延伸閱讀

APEC人選拍板！總統府資政林信義代表出席

APEC 代表人選 還未敲定

解放軍再圍台軍演 武力脅迫動機明顯

中共軍演 府開國安會議籲中國理解總統國慶演說釋善意

相關新聞

翁柏宗涉貪 竹檢分案查

國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）代理主委翁柏宗上月遭爆料，二○二二年購買高價海鮮禮盒，竟要求廣電媒體公司埋單。被指涉媒體是竹...

涉貪遭求刑20年 林姿妙批：看到與惡最近的距離

宜蘭縣長林姿妙涉貪案前天辯論終結，檢方求處林20年有期徒刑、褫奪公權5年。林姿妙昨批，檢方殃及公務人員，讓她看到「與惡最...

8縣市未提報 學者籲國土法如期上路

國土計畫法明年4月30日上路，朝野立委盼延緩2年。立法院內政委員會昨公聽會，專家學者多認為如期上路，才不會讓10年來建構...

國會改革法 釋憲今宣判

憲法法庭今天下午將針對國會改革法案宣判，一般預估結果會判決部分條文違憲，但若違憲的是關於總統國情報告等關鍵條文，恐怕再掀...

政府綠色採購2030提升至10% 賴總統：討論有無機會更高

國家氣候變遷對策委員會第二次會議今天登場，召集人賴清德總統裁示，中央政府要以身作則，年度中央政府總預算，也應用逐年提升適...

第5屆台美經濟對話 聚焦經濟脅迫、稅務障礙

第5屆台美經濟繁榮夥伴對話（Economic Prosperity PartnershipDialogue，EPPD）昨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。