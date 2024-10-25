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涉貪遭求刑20年 林姿妙批：看到與惡最近的距離

聯合報／ 記者陳敬丰戴永華／宜蘭報導
宜蘭縣長林姿妙遭檢方求處20年有期徒刑，批「看到與惡最近的距離」，盼法院還她清白。記者陳敬丰／攝影
宜蘭縣長林姿妙遭檢方求處20年有期徒刑，批「看到與惡最近的距離」，盼法院還她清白。記者陳敬丰／攝影

宜蘭縣長林姿妙涉貪案前天辯論終結，檢方求處林20年有期徒刑、褫奪公權5年。林姿妙昨批，檢方殃及公務人員，讓她看到「與惡最近的距離」，盼法院還大家清白。檢方回應，綜合所有卷證，本於調查事實具體求刑，靜待判決。

「我們相信縣長是沒罪的。」國民黨縣議會黨團副書記長楊弘旻說，檢方求處20年，很多人都認為求刑太重了，有心人士一直透過耳語發訊息，使得很多鄉親誤以為被判刑，還打電話來問，其實這只是檢方求刑，並不是法官判刑確定，如此惡意散播的政治操作對林縣長不公平。

民進黨縣黨部主委邱嘉進表示，林姿妙不僅禍及家人，還牽連縣府多位高階主管及員工；縣長利用公權力牟取私利，已成宜蘭政壇的污點與恥辱，其團隊及家人集體涉貪的行徑更是令人瞠目結舌，期盼司法機關毋枉毋縱，盡速作出判決，讓宜蘭重建清廉、正直的政治環境，重回朗朗青天。

林姿妙說，檢方前年1月13日開始，就先射箭再畫靶，為偵查定下方向，劍指自己，偵訊中更不斷用恐嚇、羞辱乃至詐騙的方式對付其他被告和證人，不當取供，並偽造通訊譯文和偵訊筆錄，虛構犯罪事實，顛倒是非，就是為了攻擊她，抄家滅門，打擊公務體系。

林姿妙抨擊，為了不存在的「收受不正利益」，檢方以得意的姿態、誇張的具體求刑對付自己，更殃及許多公務員，只能說不意外，「看到與惡最近的距離」。她一生認真努力、簡單做人，許多被告公務員也是戰戰兢兢為國家付出，卻落得政治打壓的下場，盼法院還大家清白。

宜蘭 恐嚇 林姿妙 詐騙

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