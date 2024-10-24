第5屆台美經濟對話 聚焦經濟脅迫、稅務障礙

第5屆台美經濟繁榮夥伴對話（Economic Prosperity PartnershipDialogue，EPPD）昨天在台北及華府兩地以線上及實體方式舉行，由美國國務院主管經濟成長、能源及環境次卿費南德茲主談，聚焦經濟脅迫、供應鏈韌性及解決稅務相關障礙以增加雙邊投資。

美國國務院今天上午發布新聞稿表示，費南德茲（Jose W. Fernandez）、國務院及美國國際開發金融公司（DFC）代表、台灣駐美代表俞大㵢、經濟部長郭智輝及外交部常務次長陳立國等與會。

根據新聞稿，國務院經濟暨商業事務局副助卿加佛瑞克（Robert Garverick）於10月21日至24日率團訪台，為EPPD提供資訊。訪台期間，加佛瑞克與台灣對口討論多項美台共同關注的經濟議題。

國務院指出，雙方歡迎這次對話，認為這是深化美台強健經濟夥伴關係的機會。

對話內容包括因應經濟脅迫、供應鏈韌性及投資、解決稅務相關障礙以增加美台投資，以及確保台灣朝2050淨零目標推進安全能源轉型。

討論重點放在過去一年所取得的進展，以及識別新合作領域，包括運輸及綠色氣候倡議、與區域夥伴合作開發基礎設施、資訊共享及深化相互理解。

首屆EPPD於2020年11月在美國在台協會及台灣駐美代表處主持下舉行，目的在於促進廣泛的經濟合作議題及強化雙邊經濟互動。