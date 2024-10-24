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外交部：台美盼持續深化經濟合作 加強雙邊夥伴關係

中央社／ 台北24日電
外交部24日表示，第5屆台美「經濟繁榮夥伴對話」以實體、視訊混合方式在台北、華府舉行。本報資料照片
外交部24日表示，第5屆台美「經濟繁榮夥伴對話」以實體、視訊混合方式在台北、華府舉行。本報資料照片

外交部今天表示，第5屆台美「經濟繁榮夥伴對話」今天以實體、視訊混合方式在台北、華府舉行，雙方均認為這次對話成果豐碩，期盼透過該機制持續深化經濟合作，加強台美經濟夥伴關係。

外交部晚間發布新聞稿表示，第5屆台美「經濟繁榮夥伴對話」（Economic Prosperity PartnershipDialogue，EPPD）今天以實體及視訊混合方式在台北及華府同時舉行，台美雙方分別由經濟部長郭智輝、外交部常務次長陳立國及美國務院主管經濟成長及能源及環境次卿費南德茲（Jose W. Fernandez）主談。

外交部提到，國務院經濟商業局副助卿加佛瑞克（Robert Garverick）率團來台實體與會；台灣方面的實體與會官員包括經濟部、外交部及交通部等部會官員。

外交部指出，台美雙方在會中就因應經濟脅迫、運輸、供應鏈與投資安全及能源轉型等共同關切議題進行深度討論；雙方另就與第三國合作、開拓未來合作領域及加強資訊共享等面向廣泛交換意見，雙方均認為這次對話成果豐碩，期盼透過該機制持續深化經濟合作，加強台美經濟夥伴關係。

外交部強調，台美在會前甫完成「經濟繁榮夥伴對話合作備忘錄」續約，同意再延長5年，該備忘錄將做為未來輪流在華府及台北召開年度高階對話的基礎，凸顯雙方互為彼此優先經貿合作夥伴，外交部未來將與相關部會協作，延續對話動能，促進台美雙邊經濟合作夥伴關係。

台美 外交部

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