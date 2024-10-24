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林右昌與澎湖議會黨團座談 盼打造執政第一品牌

中央社／ 台北24日電

民進黨秘書長林右昌今天與民進黨澎湖縣議會黨團座談，他表示，民進黨致力打造澎湖執政第一品牌，持續挖掘與培育在地人才，透過扎根基層並與各界緊密合作，為澎湖的發展注入新的活力。

民進黨晚間發布新聞稿指出，林右昌與民進黨澎湖縣議會黨團座談，與黨籍議員討論離島的交通與觀光發展，同時希望黨中央能夠強化與澎湖在地連結，積極扎根地方發展黨務。

林右昌表示，民進黨致力於打造成為澎湖的政黨第一品牌；無論是地方首長或各級民代黨公職的職責，關鍵在於不僅爭取有利於澎湖居民的建設，更要持續與民眾對話，深刻了解他們的需求與想法；透過不斷檢討與調整施政的潛在盲點，才能真正解決民眾的問題，進一步提升對執政團隊的認同感。

林右昌提到，民進黨在澎湖的執政成果獲得民眾的高度肯定。他說，澎湖縣長陳光復在社會福利上的多項努力，包括提高身障朋友的三節慰問金、發放長者敬老禮金、提供長者假牙補助以及補助澎湖大學生返鄉的機票等。

林右昌說，立委楊曜多年來積極推動軍公教人員的地域加給標準數額與金門、馬祖同級，同時保障漁民權益，促進漁業升級，這些成果展現中央與地方攜手為澎湖打拚的精神。

林右昌強調，民進黨也必須持續發掘和培育在地人才，深化與地方的聯繫。透過扎根基層並與各界緊密合作，提出更具針對性且有效的施政方案，不斷拓展服務範疇，讓每一項政策更加貼近民意，為澎湖的發展注入新的活力。

林右昌 民進黨 澎湖縣

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