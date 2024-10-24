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澳洲州議會挺台！通過聯大2758號決議不涉台 我讚正義

中央社／ 台北24日電
圖為澳洲新南威爾斯州上議院議場。圖／取自維基
圖為澳洲新南威爾斯州上議院議場。圖／取自維基

澳洲新南威爾斯州議會挺台，通過聯大第2758號決議不涉台。外交部今天表示，感謝為台灣發出正義之聲，並呼籲國際社會共同反制中國錯誤詮釋聯大第2758號決議，及與所謂「一中原則」進行謬誤連結的企圖。

外交部晚間發布新聞稿表示，澳洲新南威爾斯州上議院10月23日一致通過PMB第1414號動議（PMB No.1414 Motion），指聯大第2758號決議並未主張中華人民共和國對台灣的主權，也未決定台灣未來的地位，更未限制台灣參與聯合國機構或其他國際組織的權利。

外交部指出，對新州議會堅定支持台灣國際參與表示高度肯定與誠摯感謝。

外交部說明，新州議會曾率先於今年6月在上議院通過動議，譴責中國霸凌澳洲民選議員、肯定台灣民主、拒絕任何外國政府干涉澳洲內政的企圖；澳洲聯邦參議院繼於8月通過「IPAC針對聯大第2758號決議之各國議會決議範本」的緊急動議，成為全球第一個採用該範本通過動議的國家，新州則接續成為澳洲第一個通過該動議的州議會。

外交部感謝新州議會為台灣發出正義之聲，並呼籲國際社會共同反制中國錯誤詮釋聯大第2758號決議，及與所謂「一中原則」進行謬誤連結的企圖。

外交部強調，台灣將持續與澳洲及其他理念相近夥伴共同合作，捍衛以規則為基礎的國際秩序，促進區域民主、和平及繁榮。

2758號決議 外交部 澳洲

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