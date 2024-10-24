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禁伐補償爭議是烏龍？綠委稱原民會早已編列 每公頃6萬

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
民進黨原民立委陳瑩（左）、伍麗華（右）24日重申，支持原住民保留地禁伐補償每公頃6萬元。圖／聯合報系資料照片
民進黨原民立委陳瑩（左）、伍麗華（右）24日重申，支持原住民保留地禁伐補償每公頃6萬元。圖／聯合報系資料照片

中央政府總預算卡關，在野黨反對行政院原住民發展基金發原住民地禁伐補償金。民進黨立委伍麗華今天表示，原民會已編列每公頃6萬元禁伐補償預算，以公務預算和原住民族綜合發展基金搭配編列，近期爭議可能是一場烏龍。

原住民保留地禁伐補償爭議，在野黨不滿行政院未編列預算，阻擋明年度中央政府總預算審查，立法院長韓國瑜今天再度邀集朝野協商，即便行政院主計總處主計長陳淑姿已經說明，原住民族綜合發展基金目前可直接動用的金額仍有30億，並且保證若接下來綜發基金水位不足，會優先撥補，但在野黨不接受，要求要用公務預算編列。

伍麗華提出文件說明，今年7月5日原民會就已經發文給各地方政府，根據公文內容，原民會撥補給地方政府的禁伐補償預算列數，就是每公頃6萬元。

伍麗華指出，從105年11月30日開始，就是公務預算和原住民族綜合發展基金搭配編列。而綜發基金到底能不能發禁伐補償？民國96年《原住民族綜合發展基金保管收支與運用辦法》的支出項目納入限制原住民族土地或自然資源支回饋或補償，就是國民黨立委鄭添財擔任原民會副主委任內修正通過。

伍麗華無奈表示，近期禁伐補償爭執，其實是一場烏龍，因為大家看不懂基金預算書；伍麗華說明，所謂基金短絀，是當年度的收入減支出，例如，綜發基金放出50億的貸款，但是當年度只有收回十萬的利息，那帳面上就會短絀40多億，但是，這不代表基金負債40多億。她繼續補充，基金剩多少是要看淨值，根據預算書，到113年12月底，綜發基金的淨值仍有68億多。

「大家不要糾結全要公務預算」，民進黨立委陳瑩說，這段時間她跟伍麗華被操作，族人被消費產生誤解，她主張禁伐補償就是要每公頃6萬元，未來就算修法也可能是往上修，不同意修法往下修。

伍麗華 原住民 行政院

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