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土耳其國防公司遭恐攻 外交部：無台灣人受影響
外交部今天表示，土耳其首都安卡拉北部郊區國防工業公司「TUSAŞ」遭恐攻，外交部譴責任何形式的不法恐攻行動，根據台灣駐土耳其代表處掌握，目前並無台灣民眾受到影響。
外交部晚間表示，土耳其首都安卡拉北部郊區一家國防工業公司「TUSAŞ」園區10月23日遭到恐攻，造成多人傷亡，外交部譴責任何形式的不法恐攻行動，並向土耳其民眾及政府表達誠摯的哀悼。
外交部說明，恐攻事件發生地點距離安卡拉市區40公里，且非觀光景點，據台灣駐土耳其代表處掌握，目前並無台灣民眾受到影響，外交部將密切關注相關訊息，並提醒近期規劃前往土耳其的民眾注意當地安全情勢。
外交部強調，民眾在土耳其若遭遇急難需要協助，請即撥打台灣駐土耳其代表處緊急聯絡電話「+90-532-322-7162」，以利即時處理。
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