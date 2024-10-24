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吳春城提超高齡社會新解方 壯促法待舉行公聽會再立法

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨立委吳春城。圖／聯合報系資料照片
民眾黨立委吳春城。圖／聯合報系資料照片

立法院社福衛環委員會今天審查壯世代促進法草案，跨黨派立委皆同意待擇期舉行公聽會，凝聚社會共識再進一步討論立法。領銜提案的民眾黨立委吳春城表示，立法目的為指出明確方向，行政部門政策調整才有法律可依循，未來還需要大家的努力，「我們正在寫歷史」。

立法院社會福利及衛生環境委員會、經濟委員會今天聯席審查「壯世代政策與產業發展促進法草案」，並且邀請勞動部長何佩珊等人列席備詢。

吳春城晚間透過新聞稿表示，國發會上周發布最新人口推估報告，顯示我國高齡化少子化情勢更加嚴峻，他領銜提出壯世代促進法草案，獲得跨黨派42位立委連署，對於去除年齡歧視的壯世代，朝野對此概念多表認同與支持，希望能夠舉行公聽會，凝聚更多社會共識，後續再討論立法。

吳春城指出，根據國發會人口推估報告，未來30年結構趨勢怵目驚心，壯世代是高齡化、少子化的「雙解方」，因此自己希望透過立法，行政部門才能有法可循，當作解決問題的法律依據，而行政院與多個部會也紛紛認同壯世代的政策方向。

吳春城說，今天在衛環委員會討論壯促法，對於條文內容及立法精神不夠瞭解，有民進黨立委暫時抱持保留存疑的態度，質疑壯世代定義、立法有疊床架屋的疑慮，並且建議先舉辦公聽會或研討會，取得社會更多共識再進入立法程序，不過眾人都肯定壯世代的概念，大多也在發言以「壯世代」來取代高齡者、銀髮族等稱謂。

吳春城表示，何佩珊等部會官員答詢時，逐一點出台灣中高齡族群勞動參與率過低、企業缺工嚴重及年輕世代薪資過低等亟需解決的重要課題。

吳春城指出，台灣的高齡化、少子化問題，已經走在全世界前端，提出對策解決方案，當然也要走在前面，如果仍然以過去的思維，勢必無法化解這場人口危機，日本在30年前就針對高齡化採取對策，「我們已經慢了30年，現在更要加快腳步跟上。」

吳春城強調，面對數量龐大的高齡化人口，不可能一直依賴政府補貼，勢必得採取「照護」與「發展」雙軌並行政策，壯促法就是讓照護、發展不斷循環的運作模式，同時獲得行政院長的高度認同，過去也有舉行多次會議，希望透過立法協助組織框架有限、無法有效解決問題的行政部門。

吳春城 少子化 高齡化

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