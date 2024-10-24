駐印尼代表投書印尼媒體 籲促中國停止對台軍事挑釁

駐印尼代表陳忠投書印尼媒體表示，中國14日在台灣周圍展開軍演，挑戰以規則為基礎的國際秩序，嚴重破壞區域和平穩定，呼籲印尼及國際社會共同促請中國，立即停止不理性的軍事挑釁。

印尼「時代報」（Tempo）和「美都新聞網」（Medcom）等媒體近日刊登陳忠投書。

陳忠在文中指出，中國14日在台灣周圍展開「聯合利劍-2024B」軍演。「我國政府強烈譴責中國此等作為，並呼籲印尼及國際社會應共同促請中國，立即停止此種不理性之軍事挑釁，停止破壞台海和平穩定及危害區域海空域安全之舉措」。

文中強烈譴責中國罔顧賴清德總統於雙十國慶演說向中國釋出善意，「刻意在演說後4天再次對我進行針對性軍演，企圖以軍事演習恐嚇台灣人民，威脅台灣民主，片面破壞台海現狀及區域和平穩定」。

陳忠表示，中國的行徑充分顯示其執意挑戰以規則為基礎的國際秩序，無視當前國際社會對維持台海及印太區域和平穩定的高度共識，恣意採取單邊軍事挑釁行為，威脅台灣民主自由及區域和平穩定現狀的圖謀。

陳忠在文中指出，賴總統明確重申維持區域和平穩定為兩岸共同目標和責任，也符合區域各方利益。面對外在挑戰及威脅，台灣會持續捍衛民主自由價值，守護區域和平穩定，向世界展現守護民主台灣的決心。

他指出：「台灣呼籲中國勿假借理由尋釁滋事，成為破壞區域和平穩定的麻煩製造者。」

投書中表示，印尼及台灣同為尊崇民主、法治、自由及人權的國家。印尼約有40萬公民在台生活、就學及就業，台海和平穩定攸關印尼及東南亞國家協會（ASEAN）各國在台多達100萬僑民的安全及國家經貿利益。

陳忠指出，近年，中國每天派遣機艦擾亂台灣周邊海空域，現今再度採行軍事施壓手段，回應總統例行的年度演說，嚴重影響區域安全及和平。

他寫道：「我國呼籲印尼發揮東協領導國之影響力，積極促請中國停止單方、不理性之挑釁行為，停止一切威脅區域和平穩定及升高區域緊張局勢之舉措。」

陳忠也籲請印尼各界認清威權中國擴張的本質，呼籲「在此關鍵時刻，以實際行動支持民主台灣，向中國堅定表達反對其片面破壞台海現狀，並強調台海和平穩定對各國國家利益的重要性，以遏止中國威權主義的擴張，團結一致捍衛自由民主價值、維護以規則為基礎的國際秩序及印太區域的自由、開放與繁榮」。