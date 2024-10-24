朝野協商再破局 請政院先備詢再說

在各黨原住民立委都參與下，總預算的禁伐補償協商仍然破局！立法院長韓國瑜24日主持總預算朝野協商，並邀請所有原民立委參與，雖然主計長陳淑姿讓步表示，禁伐補償的預算4萬到6萬，不足的2萬元可從原民基金轉用，但遭到無黨籍立委高金素梅與國民黨原民立委與民眾黨團反對。韓國瑜最終決議，請行政院、主計處與財政部相關部會11月1日、5日到立法院備詢後，再做決定。

立法院24日進行總預算協商，民進黨與行政院在禁伐補償、健保點值與公糧收購預算編列上，與國民黨與民眾黨僵持不下。

6萬怎麼編爭論不休

朝野協商一開始，主計長陳淑姿便表示，禁伐補償的部分，可以用原住民綜合發展基金補足，如果還有不足的地方也會在115年預算支應。民進黨原住民立委伍麗華贊成此案，同黨原民立委陳瑩也說，原住民族人手上拿了6萬最重要，用基金撥補不足的2萬元也是合法的。

但高金素梅、國民黨原民立委鄭天財、盧縣一等人都拿出過去的主決議指出，原民綜合發展基金已經有明訂，只能從公務預算出，之前從基金出的還要填補回去，而且此事還是在民進黨多數執政任內確定的，鄭天財也說，前總統馬英九政府確實有用基金編禁伐補償，但之後才制定《禁伐補償條例》，之後就都是用公務預算。

重編預算很難嗎？

鄭天財也舉例說，行政院不是沒有重編預算的先例，在前行政院長吳敦義任內，民國100年12月5日，行政院就有應立法院要求重編預算，包括老農津貼等再增加了160幾億的預算，如今禁伐補償僅15億，重編或是動用第2預備金都好，「有這麼困難嗎？」

陳淑姿表示，原民綜合發展基金「現值」還有30幾億，加上政府也會撥補，因此財源可以不用擔心，但鄭天財認為，基金已經「虧損」68億，且過去已經確定只能用公務預算編，盼民進黨不要再堅持。眼看協商無果，立法院長韓國瑜隨即宣布休息10分鐘。

公糧收購也沒共識

不過休息完後，便直接討論公糧收購問題。國民黨立委張嘉郡不滿指出，農業部現有的「1集、2轉、3加3」只是包裝過去的政策，而且對大農較有利，公糧收購是照顧老農與小農，且不是毫無限制的補貼，連糧商都支持，盼藉此讓民間糧價上升；但民進黨立委洪申翰認為，他請教過很多專家與農民，公糧收購直接增加5元副作用很多。

吳思瑤表示，禁伐補償、健保點值與公糧收購應該在各自的委員會討論，盼儘速先通過總預算。民眾黨立委張啓楷不滿回嗆說，如今是因為行政院不肯依法行政與編列預算，才來朝野協商。

最終在各方仍無共識下、各有堅持下，在休息10分鐘後才達成結論，確定請行政院長卓榮泰、主計長陳淑姿、財政部長莊翠雲於11月1日、5日立法院會期間到立院備詢，之後再做決定。

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