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又被點名選新北！李四川：旁邊的事情聽聽就好

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市副市長李四川。記者林麗玉／攝影
台北市副市長李四川。記者林麗玉／攝影

台北市副市長李四川今天再度在新北市議會被點名2026選新北。李四川今表示，到現在為止，他對選舉，他的意願都沒有這樣強烈表達過。他現在的工作就是副市長，一定要把副市長工作做好，旁邊臨近的事情，就看看、聽聽就好。

李四川今天下午邀集四大技師公會等討論京華城公安議題，對於新北市議會，民進黨議員聯合質詢端出老四川火鍋（李四川）、荷蘭餅（劉和然）與嗆辣蔥（黃國昌）三種食材，問新北長侯友宜要侯表態，李四川今天再度被問又被點名選新北？

李四川今天表示，他現在一定要把副市長工作做好，旁邊臨近的事情，就看看、聽聽就好。

另外，對於放不放颱風假？李四川說，颱風假是所有首長相當困擾的問題，台北市也許會比較好，不過因北北基桃合在一起，各區受影響的差距很大，例如可能金山萬里在下大雨淹水，台北出太陽，還是要適時就現況，做出最好決策。李說，學校有時候如果是偏遠學校，地方下雨下相當大、道路有積水，校長也可以做比較彈性的決定。

李四川 颱風假

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