市地重劃草案加速修法 內政部：最快明年上半年會完成

內政部今安排地政司報告「市地重劃制度與檢討」，部長劉世芳表示，近年自辦市地重劃案件產生諸多爭議引發民怨，政府應嚴肅面對，已責請加速研修重劃法令。地政司表示，「獎勵土地所有權人辦理市地重劃辦法修正草案」因時程涉及地方政府，最快要等半年至八個月，最快明年上半年會完成。

地政司司長王成機表示，為避免利用虛增人頭地主與不實購地情形，並強化重劃會理監事資格、重劃公司設置管理、業務執行及政府對於重劃公司督導責任、落實自辦重劃費用的審核監督，已於今年4月邀集縣市政府，開會研議獎勵土地所有權人辦理市地重劃辦法修正草案，並獲共識，將增加申請自辦重劃的限制條件，對於重劃會及開發公司管理、重劃費用查估、財務支出透明與行政監管等事項規範。

王成機表示，因應本次監察院糾正指出，核准自辦市地重劃前，應確實瞭解土地所有權人意見，兼顧公益考量與私益維護，提升決策過程的透明度，及應確實督導地方政府落實審查自辦市地重劃業務，避免成為財團圈地掠奪私人財產的工具。王成機說，將盡快邀集地方政府會商檢討現有草案內容，加速完成修法程序，但修法完成前，將函請地方政府嚴格把關自辦重劃案件。