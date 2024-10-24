防選罷法明闖關！民進黨守夜 傅崐萁卻說「沒要處理啊」

立法院長韓國瑜今天召集朝野協商公職人員選舉罷免法修法，民進黨認為在野極可能在明天院會突襲拚三讀，一早已在議場外排隊卡位。國民黨立法院黨團總召傅崐萁表示，「沒有聽說這件事啊，我們沒有要處理這個事。」

基隆市長謝國樑罷免案落幕後，國民黨團啟動選罷法修法，昨天由國民黨團書記長林思銘召集朝野黨團協商，各言爾志，無法達成共識，交由韓國瑜協商。由於韓國瑜已經排定今天下午協商，且明天的議程草案尚未確定，民進黨團擔心國民黨團提案將選罷法排入討論事項內，白天於議場外排隊。

傅崐萁今天被問及此事時，他反問記者說，「沒有聽說這件事啊，我們沒有要處理這個事，你有聽誰說嗎？」

他說，現在很好奇，民進黨不是請求韓國瑜召集協商總預算的事情，霸占議場、癱瘓議會做什麼呢？為什麼還要韓國瑜協商總預算？既然不想要審總預算、立法院通過的預算也不編，完全毀滅國家的國會，一個行政權已經獨霸成這樣的程度，三黨簽的東西都不算，台灣專制了嗎？

不過，傅崐萁也強調，現在有這麼多死人的資料被冒用，人民的權利怎麼可以詐用？不是說要打詐嗎？現在把這些事情導正不是基本的嗎？民進黨在怕什麼？還是民進黨準備要盜用了？

傅崐萁感嘆，看到立法院被民進黨用成這個樣子，實在不勝唏噓，台灣2300萬民眾的權利到底在哪裡？執政黨、在野黨共同提案連署的禁伐補償，行政院現在不編，全民健康不用照顧嗎？提高醫療水平不對嗎？幫助辛苦農民提高收益不好嗎？是不是以後立法院通過的事情一定要賴清德總統同意才算嗎？那以後賴清德來開會就好了，台灣民權到底在哪裡？