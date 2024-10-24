陳時奮點名凌濤論文涉抄襲 陽明交大：涉未適當引註

筆名「翁瑞達」的旅美教授陳時奮，19日起在臉書連續發文指國民黨智庫副執行長、桃園市議員凌濤的交大碩士論文涉抄襲。凌濤也回應指論文已經通過學倫會檢驗，毫無問題。不過陽明交大今回應，審查結果學位論文涉及未適當引註。

陳時奮19日起連續在臉書貼文指出，凌濤2013年取得交大經營管理碩士，論文題目是「兩岸銀行投入效率之比較研究：DEA與SFA之應用」，內容有多個段落與英國Loughborough University博士生Yizhe Dong的論文「Cost Efficiency in the Chinese Banking Sector: A Comparison of Parametric and Non-parametric Methology」相同，但都沒有出處和註解。

陳時奮今天再度點名凌濤長期以來，四處征戰其他政治人物的抄襲，結果自己的碩士論文根本就是抄襲大全，被揭發後還上直播節目公然辱罵他，而凌濤謊稱他的論文經過母校三級三審，已被驗證無涉抄襲，凌濤的指導教授默不作聲，被當成遮羞布的陽明交大也在裝睡，凌濤的抄襲惡行不為學界接受，卻無學界人士出面譴責。

凌濤20日也回應，國民黨向來開大門走大路，陳時奮所提的論點和資料，早在2022年就有民進黨民代與他黨市議員參選人向陽明交大檢舉，經學倫會審查，結論是無涉抄襲。

陽明交大今天也發出聲明，針對經營管理研究所已畢業學生凌濤之學位論文學術倫理案件，已按照「國立陽明交通大學學術倫理案件處理要點」之規定，歷經校內案件處理程序後，處置結果已提報教育部核備在案。

陽明交大自2022年9月30日，接獲匿名檢舉人遞交檢舉信函。歷經「形式要件審查」、「學術倫理案件調查小組」多次會議作成處置建議，並經「學術研究誠信委員會」審議處理程序，審查結果凌濤之學位論文，涉及未適當引註之違反學術倫理情形，並經「學生學術倫理審議委員會」作成學生獎懲處分決定後，於2023年3月10日將處分通知書送達凌濤，將涉及違反學術倫理之處，確實修改並辦理論文抽換程序。

陽明交大感謝各界對學術倫理的廣泛關注，然違反學術倫理之樣態多元，對不同樣態之案件，陽明交大尊重學術倫理審查之專業與獨立性，且均依有關規定謹慎審查並進行適當處分。

陽明交大強調，對於學術倫理案件之檢舉，皆會依法受理，如有新事證時，仍會秉持公平公正的嚴格程序審慎處理。

陽明交大主任秘書蔡金吾表示，凌濤論文仍有部分未適當引注，並未撤銷其學位，但也通知當事人必須修改論文。

蔡金吾指出，去年三月已通知本人，其也依照規定於三個月內完成修改、論文抽換。學校也對當事人祭出懲處，但因為涉及個人隱私，因此不方便公布懲處細節。