陳時奮點名凌濤論文涉抄襲 陽明交大：涉未適當引註

筆名「翁瑞達」的旅美教授陳時奮,19日起在臉書連續發文指國民黨智庫副執行長、桃園市議員凌濤的交大碩士論文涉抄襲。凌濤也回應指論文已經通過學倫會檢驗,毫無問題。不過陽明交大今回應,審查結果學位論文涉及未適當引註。

陳時奮19日起連續在臉書貼文指出,凌濤2013年取得交大經營管理碩士,論文題目是「兩岸銀行投入效率之比較研究:DEA與SFA之應用」,內容有多個段落與英國Loughborough University博士生Yizhe Dong的論文「Cost Efficiency in the Chinese Banking Sector: A Comparison of Parametric and Non-parametric Methology」相同,但都沒有出處和註解。

陳時奮今天再度點名凌濤長期以來,四處征戰其他政治人物的抄襲,結果自己的碩士論文根本就是抄襲大全,被揭發後還上直播節目公然辱罵他,而凌濤謊稱他的論文經過母校三級三審,已被驗證無涉抄襲,凌濤的指導教授默不作聲,被當成遮羞布的陽明交大也在裝睡,凌濤的抄襲惡行不為學界接受,卻無學界人士出面譴責。

凌濤20日也回應,國民黨向來開大門走大路,陳時奮所提的論點和資料,早在2022年就有民進黨民代與他黨市議員參選人向陽明交大檢舉,經學倫會審查,結論是無涉抄襲。

陽明交大今天也發出聲明,針對經營管理研究所已畢業學生凌濤之學位論文學術倫理案件,已按照「國立陽明交通大學學術倫理案件處理要點」之規定,歷經校內案件處理程序後,處置結果已提報教育部核備在案。

陽明交大自2022年9月30日,接獲匿名檢舉人遞交檢舉信函。歷經「形式要件審查」、「學術倫理案件調查小組」多次會議作成處置建議,並經「學術研究誠信委員會」審議處理程序,審查結果凌濤之學位論文,涉及未適當引註之違反學術倫理情形,並經「學生學術倫理審議委員會」作成學生獎懲處分決定後,於2023年3月10日將處分通知書送達凌濤,將涉及違反學術倫理之處,確實修改並辦理論文抽換程序。

陽明交大感謝各界對學術倫理的廣泛關注,然違反學術倫理之樣態多元,對不同樣態之案件,陽明交大尊重學術倫理審查之專業與獨立性,且均依有關規定謹慎審查並進行適當處分。

陽明交大強調,對於學術倫理案件之檢舉,皆會依法受理,如有新事證時,仍會秉持公平公正的嚴格程序審慎處理。

陽明交大主任秘書蔡金吾表示,凌濤論文仍有部分未適當引注,並未撤銷其學位,但也通知當事人必須修改論文。

蔡金吾指出,去年三月已通知本人,其也依照規定於三個月內完成修改、論文抽換。學校也對當事人祭出懲處,但因為涉及個人隱私,因此不方便公布懲處細節。