農業部：國土計畫法若如期上路 堆疊式給付已準備好

朝野立委提案，國土計畫法再延後2年實施。立法院內政委員會今天舉行公聽會，內政部次長董建宏說，會與農業部討論農民權益，並更積極跟各縣市溝通；農業部說，堆疊式給付及輔導措施都已準備好。

國土計畫法將在民國114年4月30日上路，截至10月15日止，已經有14個縣市政府與直轄市提報國土功能分區圖，後續內政部將與尚未提報的8個縣市政府溝通，並提供必要協助。

但國民黨立委丁學忠、呂玉玲、林思銘、馬文君、張嘉郡、許宇甄與無黨籍立委陳超明，以及民進黨立委吳琪銘、劉建國等人分別提案，將縣市國土功能分區圖作業期程再延後2年，實施期限由4年改為6年。

董建宏在公聽會中表示，國土計畫法是攸關國家空間治理的法案，能有效規範國家整體空間管理，讓土地得到合理發展；相對於過去的區域計畫法對土地管制沒有相關規劃權，國土計畫法是更進步的法案。

董建宏說，透過國土計畫法立法，才能有機會正視台灣國土空間問題，讓今天面對的原民土地及住宅問題，都能透過法案進行檢討並解決問題，內政部會跟原民會積極合作，保障原民權益。

董建宏指出，台灣是以農立國，農業生存發展與國家生存發展息息相關，內政部一定會跟農業部合作，討論農民權益，國土計畫法能有效檢討農業空間分布、農地使用狀態，進一步將產製儲銷等農業生產體系，放進農業空間運作。

董建宏說，有些地區的產業發展，對土地使用產生不合宜的狀態，也要透過國土計畫法，才能針對偏遠地區居民的生存權、產業發展權益等，才有機會去運作。國土計畫法的運作是在一定程度上去正視問題，開始有工具去處理、討論。

董建宏表示，國土計畫也賦予地方整體規劃討論權利，而內政部從2016年起就跟地方政府溝通、討論，未來會更積極跟各縣市溝通；國土計畫法攸關民眾土地權益，需要更長時間去凝聚共識，內政部會聆聽各方意見、審慎評估，讓法案的精神、能做到的事更完善。

農業部次長胡忠一指出，農業政策的資源投入，跟農業發展地區的劃設，沒有對價關係，因為農地是用來從事農業、不是用來炒作；農民對糧食安全貢獻，會給予相關獎勵措施，而不是補償，「並沒有所謂農業權問題」。

胡忠一表示，國土計畫法如果能在明年4月30日順利推動，「我們都已經準備好」，包括堆疊式給付以及相關輔導措施，都已經準備好，這對國家未來、後代子孫有很大幫助，能確保生態保育、糧食安全穩定。