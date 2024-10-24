民進黨挺同志大遊行 林右昌將率黨公職參加

民進黨將組隊參與今年台灣同志遊行，民進黨性平部主任李晏榕今天公布性平部為這次遊行準備遊行小物，包括旗子、飄帶、貼紙；民進黨參與北路線紅色大隊，將會由重量級神秘嘉賓及秘書長林右昌帶領黨公職遊行，也邀請民眾一同參與遊行。

今年台灣同志遊行將於26日舉行，第22屆遊行主題為「邁向共融，交織共生」，期望透過活動打造共生共融的多元台灣。

民進黨下午發布新聞稿表示，李晏榕在「午青Live」直播節目表示，民進黨長期推動性別平權，一同邀請大家參與台灣同志大遊行，勇敢做自己。

李晏榕表示，今年性平部的訴求是「民主多元共榮，民進黨挺你做自己」，台灣同志大遊行是全亞洲最大的遊行，絕不會錯過今年遊行，訴求來自於台灣近年迎來性別運動史上重要時刻，來自台灣的妮妃雅獲得變裝皇后冠軍，更受邀去總統府表演，顯示不論性別是什麼，都可以打扮成想要的自己。

李晏榕說，民進黨政府推動各項性平法案，保障同志族群的基本人權，例如同志配偶可以共同收養子女等法案，努力持續推動性別平權。

李晏榕提醒，民進黨參與北路線紅色大隊，起點在國父紀念館中山公園仁愛路口側，將會由重量級神秘嘉賓及林右昌一同帶領黨公職遊行，也邀請民眾一同和民進黨參與遊行，到市政府廣場前逛同遊市集。

李晏榕說，性平部為這次遊行準備遊行小物，包括旗子、飄帶、貼紙，其中旗子顏色以彩虹意象為創意發想，由各式各樣的顏色交織一起，象徵民主、多元和共融。

李晏榕強調，少數者的權益和多元性別的權益只有在民主的土壤下才能開出多元的花朵，台灣很幸運保有民主，所以多元的文化才能持續滋長。