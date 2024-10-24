國土計畫公聽會 多名學者贊成應如期上路不該延後

朝野立委提案，國土計畫法再延後2年實施。立法院內政委員會今天舉行公聽會，多名學者贊成應如期上路，延後2年問題也不會解決；農民則認為利益會受損，要求農業權入法，並成立農業安定基金。

國土計畫法將在民國114年4月30日上路，截至10月15日止，已經有14個直轄市、縣市政府提報國土功能分區圖，後續內政部將與尚未提報的8個縣市政府溝通，並提供必要協助。

但國民黨立委丁學忠、呂玉玲、林思銘、馬文君、張嘉郡、許宇甄、陳超明，以及民進黨立委吳琪銘、劉建國等人分別提案，將縣市國土功能分區圖作業期程再延後2年，實施期限由4年改為6年。

立法院內政委員會今天舉行「國土計畫法修正草案」公聽會。前國民黨立委、台灣海洋大學榮譽講座教授邱文彥說，國土計畫法五進五出立法院，經過23年才在第8屆立法院通過，現在又實施8年，已經花超過30年時間還沒辦法落實，「我覺得不可思議」。

邱文彥說，到目前為止有14縣市提出國土功能分區圖，如果撤回或停止審查，必須考慮行政成本，粗估高過新台幣數十億元，如果延期是否要重來，相關問題不是不能解決，應維持現行法進行討論，或依各縣市狀況分批考慮。國土計畫延期不是唯一解方，他個人並不贊成延期。

政治大學地政學系教授鄭安廷表示，國土計畫鼓勵整體性開發使用、避免零碎性，比區域計畫法更能動態檢討，在一定管理下，讓地方能自由運行；他主張加大地方政府、民意代表對空間的參與權，把實質規劃權力交給地方政府，國土計畫是落實地方自治最重要的關鍵。

鄭安廷說，全台已有2/3縣市完成國土功能分區圖，贊成如期上路，建議已經做好準備的縣市，應該由地方政府與民眾討論國土分配，即刻啟動通盤檢討；未完成的縣市則可以在修法後再分批上路。

成功大學都市計劃學系特聘教授張學聖指出，國土計畫問題多，但延後不會是好答案，民間組織、學術單位都有相關連署，目前農地持續流失，生態環境遭破壞，國土永續不應再等；如果個別土地能隨意變更，那公共利益在哪裡。

張學聖說，通盤來看，因地制宜的政策、合理有序地推動，國土計畫應趕快推動，「土地價值觀的不同，不可能透過延後2年就能解決」；國土計畫應該趕快上路，相關問題應在國土計畫架構下，逐步滾動修正因應。

雲林縣農會總幹事陳志揚表示，政府一直說區域計畫法跟國土計畫法間沒有改變，但很多一般農業區被劃為農1，農1跟農2開發強度就不同，農民利益就損失；不管延不延期，強烈要求農業權入法，並成立農業安定基金，照顧農業生產環境與設施，進行農業教育，才有永續農業。

南投縣仁愛鄉長江子信說，國土計畫法是對的方向，大家都認同，但是作法上有很多種；政策執行要注意可行性，有共識後才能做，不要急著解決一個問題，卻創造更大問題、甚至是災難，應該要檢討。政策立意非常好，但要繼續溝通、再延緩一下，相信這政策大家絕對會接受。