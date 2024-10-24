翁柏宗「海鮮涉貪」被查！藍委：NCC人事有他就退到底

國家通訊傳播委員會（NCC）代理主委翁柏宗因疑涉貪，檢調已開始調查。國民黨立委林沛祥今日表示，NCC人事案只要不把翁柏宗拿掉，一定退到底。

民眾黨立委黃國昌今年9月表示，翁柏宗過年送禮送高價海鮮，是由新竹市小功率電台「竹塹廣播股份有限公司」埋單，金額為4萬1000元。法務部指示廉政署政風人員訪查了解，據稱，新竹地檢署日前接獲民眾檢舉翁涉貪，分「他案」調查。

關於翁柏宗疑涉貪，NCC人事案是否要退回，林沛祥說，一定退的，翁柏宗本就名不符實，執政黨重新提個名單或名單送進來前，先跟國民黨團討論過會較好，「每次都送名單，硬要我們吞，這樣的行為滿不可取。」

林沛祥強調，假設民進黨堅持不把翁柏宗拿掉，一定退到底，一個涉貪違法的人當NCC主委，這很難看，沒有道理讓翁柏宗留著，「本來就應該強硬，現在只是幫我們的強硬多加點底氣。」