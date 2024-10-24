影／和李四川瑜亮情結？侯友宜5個字回應 被喻為「藍白大廚」

新北市議會今天總質詢，民進黨議員詢問新北市長侯友宜接班人選，議員鍾宏仁指出，2018年就是李四川跟侯友宜在競爭，大家都傳言兩人有瑜亮情結與不合，侯友宜表示，他跟李副市長是老朋友，一直都有聯絡，上周還有在行政院會見面「我跟他很熟」。

今天總質詢下午由鍾宏仁、廖宜琨、周雅玲、彭佳芸、張嘉玲與鄭宇恩聯合質詢，該小組詢問侯友宜未來接班議題。

議員鍾宏仁說，國民黨每次提名都鬧得不可開交，李四川身為前新北市副市長，也到過高雄，地方也很有名望，李四川過去擔任過新北市議會聯絡人，受到朱立倫充分授權，讓大家覺得他身段柔軟，之後侯友宜的前副市長謝政達就比較無法決定事情，現在劉和然則是「很硬」，且在去年總統大選扮演黑臉，現在雖然有柔軟一點，還是李四川較有彈性。

鍾宏仁也點出地方多年傳言侯友宜與李四川有瑜亮情節，侯友宜說，李四川是他的老同事、老朋友都有聯絡，鍾追問，最近有跟李四川聯絡嗎？侯回，最後一次是上次行政院院會，雙北因為世壯運邀請行政院參與，「我跟他蠻熟的」。

議員問劉和然是不是適合人選，侯友宜說，「我的團隊都很認真」，候選人要問劉副市長，不是問我；至於黃國昌，侯強調，尊重。

鄭宇恩則說，李四川當過黨祕書長，跟立院院長韓國瑜、前院長王金平關係都很好，被認為是國民黨最大公約數；侯友宜強調，李四川做事非常盡力，是難得好人才，也為新北做好事，也感謝他過去的幫忙。

民進黨議員針對三名可能參選人做出比較表。記者葉德正／攝影

鄭宇恩詢問李四川離開新北這麼久，還會熟悉新北市政？侯友宜說，以李四川個性，他對新北還是有一定程度了解。

侯友宜強調，不是要看他推薦與否，他認為民眾眼睛是雪亮的，國民黨也有自己的制度，歡迎每個人來新北市，為新北市貢獻。

廖宜琨說，每個有意參選人都是食材，韓國有「黑白大廚」，侯友宜是「藍白大廚」，要侯身為大廚，要端出好菜。

小組也認為劉和然參加選舉活動穿「副市長背心」不妥，也送上「新北市長很想參選人」背心，讓劉和然未來跑攤穿著。