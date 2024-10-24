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藍白修選罷法 王婉諭批黃國昌無恥政客：立場改變自打臉

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
多個小黨代表上午於立法院舉行記者會，反對國民黨立委提案修改選罷法，提高罷免門檻。左起為綠黨發言人王彥涵、社民黨召集人徐雍、基進黨主席王興煥、公督盟理事潘威佑、時代力量黨主席王婉諭、小民參政歐巴桑聯盟副秘書長沈佩玲、公督盟執行長張宏林。記者曾原信／攝影
多個小黨代表上午於立法院舉行記者會，反對國民黨立委提案修改選罷法，提高罷免門檻。左起為綠黨發言人王彥涵、社民黨召集人徐雍、基進黨主席王興煥、公督盟理事潘威佑、時代力量黨主席王婉諭、小民參政歐巴桑聯盟副秘書長沈佩玲、公督盟執行長張宏林。記者曾原信／攝影

國民黨立法院黨團推動選罷法修法，主張罷免連署須附身分證影本，民進黨團質疑是沒收人民罷免權。時代力量黨主席王婉諭表示，民眾黨立法院黨團總召黃國昌在2013年曾經表達反對修法，現在帶領的民眾黨團卻迎合國民黨團，打臉過去的自己，呼籲在野黨不要一意孤行。

針對在野黨有意本會期完全選罷法修法，公督盟與小民參政歐巴桑聯盟、台灣基進、台灣綠黨、社會民主黨、時代力量今天共同表達抗議，反對惡意墊高罷免門檻。

時代力量黨主席王婉諭表示，民眾黨立法院黨團總召黃國昌在2013年曾經表達反對修法，把罷免程序變得複雜，結果現在國民黨團、民眾黨團提案加嚴罷免連署，黃國昌率領的民眾黨團為迎合國民黨團，不僅公然閹割人民的罷免權，更打臉過去的自己，社會不會接受昨是今非的無恥政客。

王婉諭說，罷免權的存在，是為了保障公共利益和維護民主價值，更是人民對政治人物進行監督的重要工具。呼籲藍白兩黨不要一意孤行，執意排審《選罷法》，墊高罷免難度、沒收人民罷免權，否則公民社會將採取一切可能的行動，來對抗蠻橫的修法。

台灣基進黨主席王興煥表示，公職人員的罷免法案，必須從適用對象、門檻以及程序通盤檢討，而不是用來消耗與摧毀民主體制。王興煥批評，立委沒收人民罷免權並適用於當屆，就是修法圖利自己，絲毫不顧及利益迴避原則。

公督盟執行長張宏林說，民選代表面對罷免聲浪，首先應檢討自己，積極和選民溝通，而非剝奪公民制衡的手段，個案式修法不僅修法正當性薄弱，更缺乏對制度的周延思考，如此草率的修法，無疑是殘害台灣的民主發展，若真要討論罷免制度，應該優先針對不分區立委欠缺公民監督機制的問題進行檢討。

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