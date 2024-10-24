找嘸接棒人選 藍營人士喊宜蘭跟民眾黨換新竹

宜蘭縣長林姿妙涉貪案一審12月31日宣判，牽動未來縣長選戰布局。由於目前國民黨內尚無人表態要出戰2026，也讓藍營人士提出與民眾黨拿新竹市換宜蘭的想法；不過，地方人士認為，藍營不致提不出人選，頂多比民調共推在野代表。

地方人士坦言，無論誰打算投入縣長選舉，都必須考慮勝算，而藍營在宜蘭長期劣勢，今年初大選再次證明這點，也讓原本有意的人選更加謹慎；林姿妙2次縣長勝選是因為她個人的親和力，要找到接班人並非易事，目前黨內還沒有人表態要出戰2026。

不具名國民黨立委表示，關鍵在於怎麼樣發揮民主制衡力量，政黨當然有本身政黨生存發展的本位，可是這段時間大家看到民主制衡力量的削弱、薄弱，以及執政黨的蠻橫跟濫權，這種情況之下，同為在野黨的國民黨跟民眾黨在國會的合作上還蠻順暢的，但未來恐怕也不只是國會的合作，包括選舉合作也是思考重點。

這名立委說，至於合作哪一個縣市，他覺得可以討論，國民黨當然有國民黨的考量，扣除一些國民黨讓不得地方的縣市，還是可以找出一條，不只在國會議事路線上的合作，也希望黨中央思考選舉合作的空間跟可能性。

不過，藍營組織系統人士說，台北市以外的縣市長選舉，藍綠並非首要考量因素，地方派系、現任縣市長意志反而是關鍵。他認為，無論林姿妙宣判結果為何，林姿妙握有行政資源的一天，就有指定接班人的實力；更何況，一審到解職還有很長一段時間，在這段期間內，林姿妙絕對有運籌帷幄的空間。

對於是否有可能禮讓給民眾黨前立委陳琬惠，這名人士說，宜蘭現在是國民黨執政，不可能直接禮讓給陳琬惠，陳琬惠在地方沒資源、沒組織。儘管陳琬惠在上次縣長選舉中只拿到近7％、在立委選舉拿到20％左右的選票，乍看之下大幅成長，但縣市長選舉和總統立委大選本質不一樣，縣市長選舉沒有民眾黨柯文哲的加乘，更何況柯文哲現在政治生命重創，還有多少能量能助攻陳琬惠？

該人士說，在這樣的前提下，宜蘭的國民黨民意代表、鄉鎮市長都比陳琬惠有民意基礎，他們一定很難接受禮讓給陳琬惠，頂多就是和國民黨推出的縣長參選人比民調，藍白共推一組。就算目前接班人選不明，不過羅東鎮、宜蘭市等地都是國民黨執政，人選不至於推不出來。