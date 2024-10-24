賴清德目標收復宜蘭 新系積極布局取代正國會

民眾黨前立委陳琬惠今天上節目談論宜蘭選舉。綠營部分，民進黨宜蘭立委陳俊宇已宣示，不參選2026年宜蘭縣長，目前以工程會主委陳金德的新潮流系統推派人選呼聲最高，目標是拿回丟失了8年的地方執政權。

民進黨人士表示，綠營在宜蘭大致有正國會系統、新潮流系統兩大勢力版圖，去年立委選戰，兩大系統有效整合，是能勝出關鍵。當時黨中央徵召正國會陳俊宇時，他就已宣示，2026不參選下屆宜蘭縣長，會擔任抬轎者全力輔選；新潮流系統則由陳金德親自為陳俊宇操盤，成功穩住宜蘭一席立委及總統選舉得票。

民進黨人士指出，立委由正國會拿下後，2026年宜蘭縣長選舉由新系人馬黨內出線機會高。今年4月民進黨地方黨部主委改選，就是由新潮流系、民進黨前社運部主任邱嘉進勝出，為新系職工2026增添底氣。

派系人士表示，陳金德即已在地方上宣誓，2026年要贏回宜蘭、重返執政，更要有意參選2026地方公職的黨內人士早早表態，以利整合，佈局選戰的態度積極；是否由陳金德親自上陣參選，仍言之過早，但其主導的宜蘭新潮流系統，肯定不會缺席下屆縣長選戰。

陳金德在去年總統大選時，擔任賴清德信賴台灣協會秘書長，被視為賴清德重要幕僚。520隨新政府上任擔任工程會主委，對國土法、明年度治水預算等，多有參與。