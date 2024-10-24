快訊

特斯拉飆漲近22%提振史指 IBM拖累道瓊下跌140點連4黑

聽新聞
0:00 / 0:00

林姿妙官司牽動2026宜縣長選舉 陳琬惠：藍白有合作空間

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
民眾黨前立委陳琬惠。圖／聯合報系資料照
民眾黨前立委陳琬惠。圖／聯合報系資料照

宜蘭縣長林姿妙涉嫌貪汙與洗錢案，遭宜蘭地檢署向法院求處20年有期徒刑，褫奪公權5年，恐牽動2026宜蘭縣長選舉。民眾黨前立委陳琬惠表示，民進黨潛在人選動作頻頻，以目前立法院氛圍來看，國民黨跟民眾黨有合作空間。

陳琬惠指出，最近走動地方觀察，民進黨2026縣長擬參選人滿多的，賴清德總統已經喊出要在宜蘭拿回執政權、議員席次要過半數，且賴清德最近很常到宜蘭，像是日前去立法院前院長游錫堃的展覽，討論議題竟然是中山國小要改名渭水國小，還是著重在意識形態，有感受到要搶攻目標族群的鋪成。

陳琬惠表示，林姿妙若在一審被依貪汙判決有罪，內政部將解除職務，由副縣長代理，二審確定才會解職，因林姿妙任期過半，將由中央派人擔任代理縣長，綠營很可能會指派下屆縣長參選人代理縣長，代理縣長人選現在地方已經瘋傳。

陳琬惠分析，代理縣長有行政資源，如果選前掌握行政資源，對2026縣長選舉比較有幫助，綠營現在布局積極，各方人馬蠢蠢欲動。

身兼民眾黨宜蘭縣黨部主委的陳琬惠，被視為代表民眾黨參選2026宜蘭縣長熱門人選。陳琬惠表示，她持續努力在宜蘭服務，也樂於分享民進黨在宜蘭的輿情跟情況，有助於在野人選安排，以現在立法院氛圍來看，藍白有合作空間。

國民黨 宜蘭 林姿妙 民眾黨 民進黨 陳琬惠

延伸閱讀

林姿妙遭檢求處20年重刑！藍批有心人士惡意操作：只是求刑不是判刑

專家1理由認同「宜蘭今天沒必要停班停課」 明天5鄉鎮市有機會

宜蘭深夜宣布「停班停課自行決定」 民眾留言灌爆林姿妙臉書

林姿妙涉貪案12月31日宣判 檢求處20年徒刑、褫奪公權5年

相關新聞

翁柏宗涉貪 竹檢分案查

國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）代理主委翁柏宗上月遭爆料，二○二二年購買高價海鮮禮盒，竟要求廣電媒體公司埋單。被指涉媒體是竹...

涉貪遭求刑20年 林姿妙批：看到與惡最近的距離

宜蘭縣長林姿妙涉貪案前天辯論終結，檢方求處林20年有期徒刑、褫奪公權5年。林姿妙昨批，檢方殃及公務人員，讓她看到「與惡最...

8縣市未提報 學者籲國土法如期上路

國土計畫法明年4月30日上路，朝野立委盼延緩2年。立法院內政委員會昨公聽會，專家學者多認為如期上路，才不會讓10年來建構...

國會改革法 釋憲今宣判

憲法法庭今天下午將針對國會改革法案宣判，一般預估結果會判決部分條文違憲，但若違憲的是關於總統國情報告等關鍵條文，恐怕再掀...

政府綠色採購2030提升至10% 賴總統：討論有無機會更高

國家氣候變遷對策委員會第二次會議今天登場，召集人賴清德總統裁示，中央政府要以身作則，年度中央政府總預算，也應用逐年提升適...

第5屆台美經濟對話 聚焦經濟脅迫、稅務障礙

第5屆台美經濟繁榮夥伴對話（Economic Prosperity PartnershipDialogue，EPPD）昨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。