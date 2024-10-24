林姿妙官司牽動2026宜縣長選舉 陳琬惠：藍白有合作空間

宜蘭縣長林姿妙涉嫌貪汙與洗錢案，遭宜蘭地檢署向法院求處20年有期徒刑，褫奪公權5年，恐牽動2026宜蘭縣長選舉。民眾黨前立委陳琬惠表示，民進黨潛在人選動作頻頻，以目前立法院氛圍來看，國民黨跟民眾黨有合作空間。

陳琬惠指出，最近走動地方觀察，民進黨2026縣長擬參選人滿多的，賴清德總統已經喊出要在宜蘭拿回執政權、議員席次要過半數，且賴清德最近很常到宜蘭，像是日前去立法院前院長游錫堃的展覽，討論議題竟然是中山國小要改名渭水國小，還是著重在意識形態，有感受到要搶攻目標族群的鋪成。

陳琬惠表示，林姿妙若在一審被依貪汙判決有罪，內政部將解除職務，由副縣長代理，二審確定才會解職，因林姿妙任期過半，將由中央派人擔任代理縣長，綠營很可能會指派下屆縣長參選人代理縣長，代理縣長人選現在地方已經瘋傳。

陳琬惠分析，代理縣長有行政資源，如果選前掌握行政資源，對2026縣長選舉比較有幫助，綠營現在布局積極，各方人馬蠢蠢欲動。

身兼民眾黨宜蘭縣黨部主委的陳琬惠，被視為代表民眾黨參選2026宜蘭縣長熱門人選。陳琬惠表示，她持續努力在宜蘭服務，也樂於分享民進黨在宜蘭的輿情跟情況，有助於在野人選安排，以現在立法院氛圍來看，藍白有合作空間。