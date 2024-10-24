國土法公聽會多傾向如期上路 農民：為什麼是我們犧牲

國土計畫法明年4月30日上路，朝野立委盼延緩。立法院內政委員會今辦國土計畫法修正草案公聽會，專家學者多認為應如期上路，才不會讓10年來建構的國土計畫系統因失去時效性，而重新來過。雲林農會總幹事陳志揚則認為，說要維持國家糧食安全，「但為什麼是我們犧牲？」

台灣海洋大學榮譽講座教授邱文彥表示，從立法、實施至今已超過31年還無法落實，不可思議，有很多問題要克服，另須考慮國土法延期時否會造成更大問題，恐會鼓勵更大量農地違章。

邱文彥表示，現在有14縣市提出分區圖，須考量行政成本，而中央行政成本約4億元，延後是否要重來也是要考慮進去，如今中央地方互信基礎不穩固，相信成立專家小組應是可行方法，要把地方發展需求也融入。

政治大學地政學系教授鄭安廷認為，國土計畫法5年內檢討一次，地方需求能隨時變動，他主張加大地方政府跟地方民代的權力，以前都是中央規畫，「國土是落實地方自治的關鍵」。

鄭安廷強調，若3分之2的縣市做好準備，也許可分批上路，不至於讓這些完成的縣市白費，國土法如期上路有其重要性，考量社會環境變動快速，若再延宕，恐導致已完成的分析與規畫不合時宜、失去時效性，屆時10年來建構的國土計畫系統需重新來過。

成功大學都市計畫學系特聘教授張學聖說，延後不會是好的答案，因農地持續流失、生態持續遭破壞，國土永續不能等，農政資源應及早上路，並與國土整合，同步研提差別補助，共同解決農地爭議，為避免土地破碎與零星變更，國土止血不能等，準時上路，啟動通檢，才能邁向永續。

南投仁愛鄉長江子信表示，地方上對國土法都一知半解，雖然國土法是非常好的百年大計，但最重要是執行方式有沒有問題，若方向不對怎做都沒有用，盼再延緩兩年，讓各方都能接受。

「中央都說不會改變，怎麼可能？」雲林農會總幹事陳志揚強調，中央地方互信蕩然無存，很多地方該畫成農二卻變成農一，開發強度不同，權益就會犧牲，以前區域計畫法發布沒有公聽會，但如今人民都會發聲、會站出來，「說要維持國家糧食安全，但為什麼是我們犧牲？」不管是否延期，盼一定要有農業權入法、有農業安定基金，照顧農民的未來。