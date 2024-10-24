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翁柏宗涉貪檢分案調查 黃國昌酸大笑話：毫無期待

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
國家通訊傳播委員會（NCC）代理主委翁柏宗。 圖／聯合報系資料照片
國家通訊傳播委員會（NCC）代理主委翁柏宗。 圖／聯合報系資料照片

國家通訊傳播委員會（NCC）代理主委翁柏宗涉嫌貪汙，新竹地檢署今天分案進行調查。民眾黨立法院黨團總召黃國昌表示，希望檢廉認真一點，不要放水這麼明顯，先前翁柏宗洩密的案子，幾乎處於昏睡的狀態，毫無任何積極作為，「對於他們的作為，一點期待都沒有。」

黃國昌上月在網路節目指出，自己檢舉翁柏宗贈送高價海鮮，發現海鮮是由廣電媒體買單，後來媒體記者有訪問到魚販，並要採訪黃國昌卻又突然取消採訪，理由是說被抽稿，質疑翁柏翁究竟是向電視台申訴還是施壓

由於黃國昌的爆料事涉位於新竹市的「竹塹廣播」，遭到民眾向新竹地檢署檢舉。竹檢今天證實，有收到翁柏宗涉貪檢舉，目前已經分案調查當中。

黃國昌上午受訪時表示，希望檢察官跟廉政署認真一點，「不要故意放水，放得這麼明顯」，政風人員所做的調查，根本就是一場大笑話。

黃國昌指出，對於翁柏宗違法洩密的案子，請問在台北地檢署躺了多久，整個案子處於昏睡的狀態，毫無任何偵辦的積極作為，民進黨高層欽點的NCC代理主委，擺明就是違法，從上到下決定包庇到底，「對於他們的偵辦作為，恕我直言，一點期待都沒有。」

NCC 廉政署 新竹 翁柏宗 黃國昌

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