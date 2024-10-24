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赴北檢說明柯文哲隨身碟「200」 謝國樑心繫基隆大雨

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導
台北地檢署偵辦京華城案，檢廉今天傳喚基隆市長謝國樑作證各一小時後請回。記者蔣永佑／攝影
台北地檢署偵辦京華城案，檢廉今天傳喚基隆市長謝國樑作證各一小時後請回。記者蔣永佑／攝影

台北地檢署偵辦京華城案，上周遭爆料台北市前市長、民眾黨主席柯文哲遭查扣的隨身碟中，有一筆基隆市長謝國樑「200」的註記。今天廉政署以證人身分約談謝國樑一小時，近中午時移送北檢複訊一小時。離去時，謝國樑僅表示，依照（刑事）訴訟法規定，不能討論檢廉詢問的細節和內容，自己只是依法盡做證的義務，希望在場媒體見諒。

先前周刊報導，柯文哲隨身碟中除記有謝國樑「200」，雙方淵源更始於2022年，因謝家家族的長輩在聽完柯文哲、高虹安在新竹的演講後，決定捐款200萬元。後來謝國樑也在基隆市政府回應證實，家族企業的確與民眾黨有往來，但無法就細節部分證實或否認，若檢方要約談，他也願全力配合。

謝國樑步出北檢時表示，自己今天早上10 點鐘以證人身份接受廉政署訊問，之後以同樣證人身分到北檢接受檢察官訊問，就自己所知進行答覆。中間的過程中，因為基隆雨勢蠻大的，所以他也在休息時間，借用政風處長的手機打給市府秘書長，告知災害應變中心要開始二級開設並注意雨量，之後再由檢察官繼續訊問，現在作證結束後將要趕赴基隆市災害應變中心，了解大雨可能帶來土石流傾落的情形。

廉政署 謝國樑

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