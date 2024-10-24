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農業用地永不變更？ 農業部：仍可調整

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
「國土計畫法修正草案」公聽會上，農業部次長胡忠一指出，土地不是被劃設為農業用地就無法變更。（直播截圖）
「國土計畫法修正草案」公聽會上，農業部次長胡忠一指出，土地不是被劃設為農業用地就無法變更。（直播截圖）

「《國土計畫法》上路後，土地被劃為農業用地也可調整！」農業部次長胡忠一24日於公聽會表示，《國土計畫法》上路後變更土地也可調整，只要送給內政部審議會，而非劃設後就翻不了身，會按照社會經濟和土地使用狀況5年檢討一次。學者張學聖則指出，《國土計畫法》應儘速上路，並配套土地變更的衡平機制。

立委希望展延上路

立法院內政委員會24日召開「國土計畫法修正草案」公聽會，在先前藍綠有多位立委紛紛提案，希望2025年將上路的《國土計畫法》能再展延2年上路，許多人擔心自家土地被劃為「農業用地」後無法變更，但胡忠一表示，農地劃入國土保育還是可以農作使用，一直跟內政部討論修改《農業發展條例》，讓土地持有者繼續給予免稅。

外界也質疑《國土計畫法》實施後，是不是就不能蓋農舍，而且罰則還會加嚴，胡忠一解釋，區域計畫法現在一般小面積違規是6萬至30萬，違規不是惡意違規，但是《國土計畫法》上路，大規模違規才會被罰30萬至150萬，而有污染又致使他人生命受到威脅，才會有刑事責任。

農業用地可調整

「農地還是可以變更！」胡忠一說，《國土計畫法》上路後變更土地也可調整，只要送給內政部審議會，而非劃設後就翻不了身，會按照社會經濟和土地使用狀況5年檢討一次；內政部次長董建宏則說，農民擔憂的農業產、製、儲、銷、休閒農業、農舍等設施，未來均可在農業發展地區使用。

成大教授都市計畫學系教授張學聖認為，提出《國土計畫法》延後上路的心情可以理解，但延後不會是一個好答案，很多民間組織都在聯署，倡議的是國土農地不斷流失，立法至今超過30年，國土永續不該再等。不過其中，農業部有相關堆疊給付的政策，但到目前都還沒有詳細的政策，農民有很多疑慮。

他建議，國土計畫要增強土地變更的衡平機制，透過保護農地轉移給其他開發用地，就能達到以工助農的效果，後續國土計畫的滾動修正，應該要把土地衡平機制納入討論。

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