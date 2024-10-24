農業縣市疑慮多 盼國土法分段上路

「五年評估土地變更，就跟死刑釋憲一樣，實質限制已經變更了！」雲林縣農會總幹事陳志揚24日在公聽會如此抱怨，他希望未來《國土計畫法》要上路，需將農業權入法，並設立基金補償。國民黨立委許宇甄也說，多數農會反對上路，且很多子法尚未配套：民進黨立委賴惠員則折衷建議，可以分批上路，讓地方更精進土地分區劃設。

土地變更實務困難

立法院內政委員會24日召開《國土計畫法》公聽會。陳志揚表示，若強制劃設農業用地，將會對農民有很大損失，雖然農業部宣稱土地可以變更，但5年作為評估期實在太長，「實務上就是變更很困難」。他指出，如果要上路，也希望將農業權入法，並設立補償基金，讓農民受損權益得到補償。

民進黨立委賴惠員也說，她的選區多數是農業區，近日有民眾希望將土地從農四變更農一使用失敗，凸顯很多農業使用可能還要更考慮地方的需求，目前還有許多國民黨執政的縣市尚未繳交國土功能分區進度圖，若明年4月上路怎麼辦？中央也需要有時間整合相關資訊。

區分完成者先上路

因此她希望《國土計畫法》可以先從都市型地區上路，並思考天災對土地劃分的影響。政大地政系教授鄭安廷也建議先完成分區的縣市分批上路，他解釋說，許多縣市如新竹與花蓮已經完成分區圖，若10年前的法律至今尚未執行，那立法意旨與實務狀況的落差只會愈來愈大，甚至全國可能還要再重做分區圖。

「很多人還搞不清楚農一與農二怎麼分！」許宇甄指出，雲林縣目前就畫設60839公頃占全國21.8%，而農二是26641公頃，農地面積畫設過大恐影響雲林發展，要求中央應該要有一致的劃設標準。她也反映說，《國土計畫法》很多子法也還沒公佈，99%農會也反對《國土計畫法》上路。

農地多縣市未獲補償

她認為，國土計畫法上路後，農地劃設難以變更，受規劃的縣市也沒有收到補償，以雲林縣為例，若縣市政府想爭取高科技廠進駐，需要時間調整，盼《國土計畫法》能展延，有更長時間討論。

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