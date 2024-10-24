快訊

長壽劇「親戚不計較」演員驚傳離世1年多 遺孀也癌逝

NBA／ 柯瑞準大三元、希爾德頂上K湯缺口勇士大勝拓荒者35分

月薪3萬小資扛近千萬房貸、全台占12% 怎麼做到的？

聽新聞
0:00 / 0:00

壯世代定基本法遭疑疊床架屋 何佩珊：立法值得商榷

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
勞動部長何佩珊。記者胡經周／攝影
勞動部長何佩珊。記者胡經周／攝影

立法院社福衛環委員會今天審查壯世代促進法草案，多名民進黨立委皆認為「狀世代」定義不明、草案內容與現有法律疊床架屋。勞動部何佩珊表示，壯世代是反年齡歧視非常好的概念，行政院也已經全力推動相關措施，不過上綱到基本法，還有值得商榷之處。

立法院社會福利及衛生環境委員會、經濟委員會今天聯席審查「壯世代政策與產業發展促進法草案」，並且邀請何佩珊等人列席備詢。

民眾黨立委吳春城在提案說明中指出，為了迎向「人人活到100歲」的新時代，應該協助社會與個人重新認知「高齡者實為高壽者」，並且以「壯世代」稱呼取代高齡、銀髮、樂齡、老人等相關稱呼，國家政策制定與產業發展，也應以壯世代新思維因應超高齡社會的新社會與市場結構。

不過，多名民進黨立委提出程序發言，要求先舉行公聽會再進行審查。民進黨立委黃秀芳指出，所謂的狀世代定義不明確，現行法律也有中高齡的規定，草案有點疊床架屋的疑慮，建議委員會先舉行公聽會、廣聽各界意見，未來應該還可以再擇期討論。

民進黨立委邱議瑩認為，全世界還沒有壯世代的名詞，因此有很多要先期討論的地方，如果按照吳春城的定義，「我很快就會變成壯世代」，況且不知道上限年齡到哪裡，可能很多法令都要一併修改，況且壯世代的定義不明，現在就要推動法律，可能會有一點太快，希望能夠先舉行公聽會，未來仍值得商榷跟討論。

身為共同提案人的民進黨立委王正旭則說，吳春城非常用心在推動壯世代，自己看完其著作後感到非常敬佩，壯世代參與社會有助於社會共榮共好，不過還需要經過更完整的討論，因此也希望先召開公聽會再做審查。

何佩珊表示，行政院從2015年開始，就有因應高齡社會白皮書，隸屬行政院社會福利推動委員會，並且由行政院長擔任召集人，勞動部也在2020年制定中高齡就業促進專法，協助中高齡者續留職場，她本人也很尊敬吳春城，壯世代是反年齡歧視非常好的概念。

何佩珊說明，勞動部支持壯世代的社會倡議，行政院也已經全力推動相關措施，但是要上綱到基本法，還有值得商榷之處。

擔任會議主席的國民黨立委蘇清泉則說，經過與民進黨團總召柯建銘溝通，今天的會議先讓大家暢所欲言，僅進行立委詢答不處理逐條審查，未來要舉辦公聽會都可以討論，先把流程走完再說，也請所有立委放心。

中高齡 何佩珊 勞動部 民進黨 行政院

延伸閱讀

立委吳春城：投入3倍預算教育成果應更顯著 學生團體：忽略教育本質

「低薪」定義出爐？ 勞長何佩珊認薪水低於3.1萬 就是低薪族

立委批帶頭給承攬勞工低薪 勞長坦承：勞動部是非典勞動大戶

勞工每年6次免費心理諮商 立委批使用人次低

相關新聞

林姿妙遭檢求處20年重刑！藍批有心人士惡意操作：只是求刑不是判刑

宜蘭縣長林姿妙涉貪案昨辯論終結，檢方依涉犯貪汙治罪條例收賄罪求處20年重刑，今天掀起地方熱議。國民黨議會黨團副書記長楊弘...

赴北檢說明柯文哲隨身碟「200」 謝國樑心繫基隆大雨

台北地檢署偵辦京華城案，上周遭爆料台北市前市長、民眾黨主席柯文哲遭查扣的隨身碟中，有一筆基隆市長謝國樑「200」的註記。...

農業用地永不變更？ 農業部：仍可調整

「《國土計畫法》上路後，土地被劃為農業用地也可調整！」農業部次長胡忠一24日於公聽會表示，《國土計畫法》上路後變更土地也可調整，只要送給內政部審議會，而非劃設後就翻不了身，會按照社會經濟和土地使用狀況5年檢討一次。學者張學聖則指出，《國土計畫法》應儘速上路，並配套土地變更的衡平機制。

農業縣市疑慮多 盼國土法分段上路

「五年評估土地變更，就跟死刑釋憲一樣，實質限制已經變更了！」雲林縣農會總幹事陳志揚24日在公聽會如此抱怨，他希望未來《國土計畫法》要上路，需將農業權入法，並設立基金補償。國民黨立委許宇甄也說，多數農會反對上路，且很多子法尚未配套：民進黨立委賴惠員則折衷建議，可以分批上路，讓地方更精進土地分區劃設。

壯世代定基本法遭疑疊床架屋 何佩珊：立法值得商榷

立法院社福衛環委員會今天審查壯世代促進法草案，多名民進黨立委皆認為「狀世代」定義不明、草案內容與現有法律疊床架屋。勞動部...

吳崢：國民黨鐵了心要沒收罷免權 民進黨全力反對

總預算案在立院持續卡關，現在朝野又多出了「選罷法」修嚴罷免連署程序爭議。民進黨發言人吳崢表示，國民黨沒收罷免權，可能就在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。