壯世代定基本法遭疑疊床架屋 何佩珊：立法值得商榷

立法院社福衛環委員會今天審查壯世代促進法草案，多名民進黨立委皆認為「狀世代」定義不明、草案內容與現有法律疊床架屋。勞動部長何佩珊表示，壯世代是反年齡歧視非常好的概念，行政院也已經全力推動相關措施，不過上綱到基本法，還有值得商榷之處。

立法院社會福利及衛生環境委員會、經濟委員會今天聯席審查「壯世代政策與產業發展促進法草案」，並且邀請何佩珊等人列席備詢。

民眾黨立委吳春城在提案說明中指出，為了迎向「人人活到100歲」的新時代，應該協助社會與個人重新認知「高齡者實為高壽者」，並且以「壯世代」稱呼取代高齡、銀髮、樂齡、老人等相關稱呼，國家政策制定與產業發展，也應以壯世代新思維因應超高齡社會的新社會與市場結構。

不過，多名民進黨立委提出程序發言，要求先舉行公聽會再進行審查。民進黨立委黃秀芳指出，所謂的狀世代定義不明確，現行法律也有中高齡的規定，草案有點疊床架屋的疑慮，建議委員會先舉行公聽會、廣聽各界意見，未來應該還可以再擇期討論。

民進黨立委邱議瑩認為，全世界還沒有壯世代的名詞，因此有很多要先期討論的地方，如果按照吳春城的定義，「我很快就會變成壯世代」，況且不知道上限年齡到哪裡，可能很多法令都要一併修改，況且壯世代的定義不明，現在就要推動法律，可能會有一點太快，希望能夠先舉行公聽會，未來仍值得商榷跟討論。

身為共同提案人的民進黨立委王正旭則說，吳春城非常用心在推動壯世代，自己看完其著作後感到非常敬佩，壯世代參與社會有助於社會共榮共好，不過還需要經過更完整的討論，因此也希望先召開公聽會再做審查。

何佩珊表示，行政院從2015年開始，就有因應高齡社會白皮書，隸屬行政院社會福利推動委員會，並且由行政院長擔任召集人，勞動部也在2020年制定中高齡就業促進專法，協助中高齡者續留職場，她本人也很尊敬吳春城，壯世代是反年齡歧視非常好的概念。

何佩珊說明，勞動部支持壯世代的社會倡議，行政院也已經全力推動相關措施，但是要上綱到基本法，還有值得商榷之處。

擔任會議主席的國民黨立委蘇清泉則說，經過與民進黨團總召柯建銘溝通，今天的會議先讓大家暢所欲言，僅進行立委詢答不處理逐條審查，未來要舉辦公聽會都可以討論，先把流程走完再說，也請所有立委放心。