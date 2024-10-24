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吳崢：國民黨鐵了心要沒收罷免權 民進黨全力反對

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨發言人吳崢。圖／聯合報系資料照片
民進黨發言人吳崢。圖／聯合報系資料照片

總預算案在立院持續卡關，現在朝野又多出了「選罷法」修嚴罷免連署程序爭議。民進黨發言人吳崢表示，國民黨沒收罷免權，可能就在明天，民進黨全力反對這種讓民主倒退的修法。

吳崢表示，藍白在上個會期意圖沒收人民罷免權，將未來罷免立委的連署門檻調高。七月時強行將「選罷法」逕付二讀，跳過委員會的討論和審查。今天下午，國民黨團安排了僅僅「一個小時」的朝野協商；更離譜的是，甚至在今天的協商開始前，立法院韓國瑜就發出了明天「選罷法」的協商通知。

吳崢指出，種種跡象，清楚顯示今天的「選罷法」協商只是過水，藍白連排兩天協商，極有可能就是要把程序突襲式跑完，趕在明天就將「沒收罷免」條款力拚二三讀。

吳崢表示，國民黨很清楚知道，從國會擴權到如今的惡意杯葛總預算，藍白在立法院種種倒行逆施的作為，將激起人民的憤怒與反彈，所以鐵了心要沒收罷免權、沒收人民的權利。敢做，卻不敢面對人民的檢驗，人民的聲音不能被噤聲，選舉、罷免都是人民的基本權利，民進黨全力反對。

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