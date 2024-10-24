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林姿妙遭檢求處20年重刑！藍批有心人士惡意操作：只是求刑不是判刑

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
國民黨縣議會黨團副書記長楊弘旻（右）不滿有心人士政治操作，散播林姿妙被判重刑的不實流言；林岳賢議員（左）批檢方求處20年重刑，是司馬昭之心的政治屠殺，相信法官心中自有一把尺。 圖／聯合報系資料照片
國民黨縣議會黨團副書記長楊弘旻（右）不滿有心人士政治操作，散播林姿妙被判重刑的不實流言；林岳賢議員（左）批檢方求處20年重刑，是司馬昭之心的政治屠殺，相信法官心中自有一把尺。 圖／聯合報系資料照片

宜蘭縣長林姿妙涉貪案昨辯論終結，檢方依涉犯貪汙治罪條例收賄罪求處20年重刑，今天掀起地方熱議。國民黨議會黨團副書記長楊弘旻說，這只是求刑，不是判刑，卻被有心人士惡意操作；國民黨議員林岳賢批檢方司馬昭之心；民進黨縣黨部主委邱嘉進表示，盼司法速審，還給宜蘭一片青天。

宜蘭地院審理林姿妙涉貪被昨天辯論絡結，檢方求處20年重刑、褫奪公權5年。國民黨縣議會黨團副書記長楊弘旻說，這是求刑，不是判刑，但有心人士配合檢方進行政治操作，到處散播林姿妙遭到判刑的不實流言，對縣長名聲傷害很大。

楊弘旻說，他們相信縣長是沒有罪，但檢方求處20年，很多人都認為求刑太重了，有心人士一直透過耳語發訊息，使得很多鄉親誤以為被判刑，還打電話來問，其實這只是檢方求刑，並不是法官判刑確定，如此惡意散播的政治操作對林縣長不公平。

國民黨縣議員林岳賢說，檢方動作充分顯現「司馬昭之心」，哪有人求刑這麼重的？！分明是要對林姿妙一槍斃命，進行政治屠殺，相信法官的心中自有一把尺。

民進黨縣黨部主委邱嘉進表示，林姿妙不僅禍及家人，還牽連縣府多位高階主管及員工，涉及貪污、偽造文書、財產來源不明、洗錢等罪嫌，這些公務員一生辛勤工作、忠於職守，累積的成果不僅可能化為烏有，甚至可能面臨牢獄之災，令人不勝唏噓。

邱嘉進強調，縣長利用公權力牟取私利，已成宜蘭政壇的污點與恥辱，其團隊及家人集體涉貪的行徑更是令人瞠目結舌，期盼司法機關毋枉毋縱，盡速作出判決，讓宜蘭重建清廉、正直的政治環境，重回朗朗青天。

民進黨縣黨部主委邱嘉進期盼司法機關勿枉勿縱，盡速作出判決，還給宜蘭朗朗青天。 圖／聯合報系資料照片
民進黨縣黨部主委邱嘉進期盼司法機關勿枉勿縱，盡速作出判決，還給宜蘭朗朗青天。 圖／聯合報系資料照片

司法 國民黨 宜蘭 林姿妙

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