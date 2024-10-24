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南非要求台遷駐處 美國務院：鼓勵各國擴大與台接觸

中央社／ 華盛頓23日專電
南非政府以電郵方式通知台灣駐南非代表處，要求駐館遷出首都普利托里亞，並威脅「倘若不從就關閉代表處」。 圖／取自Google Map
南非政府以電郵方式通知台灣駐南非代表處，要求駐館遷出首都普利托里亞，並威脅「倘若不從就關閉代表處」。 圖／取自Google Map

南非政府要求台灣駐南非代表處限期內遷出首都，外交部仍在盡最大努力。美國國務院今天回應這起事件時表示，美方鼓勵所有國家擴大與台灣接觸；台灣是可靠、志同道合的民主夥伴。

南非外交部表示，已給台灣6個月的「合理」期限，將位於首都普利托里亞（Pretoria）的「聯絡處」遷至商業首都約翰尼斯堡，稱這屬於標準外交慣例，因為雙邊已於1997年斷交。

以「不結盟運動龍頭」自居的南非，雖然否認中國施壓，但美國多位聯邦眾、參議員紛紛透過社群平台X表示南非這項要求與北京脫不了關係。

其中共和黨籍聯邦參議員布萊克本（MarshaBlackburn）呼籲美國國務卿布林肯（Antony Blinken）及拜登政府明確表示，如果南非與中共聯手欺壓台灣，將把南非從貿易優惠計畫中除名。

對於美方是否將回應布萊克本的訴求，美國國務院發言人晚間以背景說明方式回覆中央社相關詢問時，建議向台灣及南非尋求評論，「但我想強調，我們鼓勵所有國家擴大與台灣接觸」。

這名發言人說，台灣與全球的夥伴關係，為這些國家的公民提供重大、永續的利益。

南非限駐處10月30日前遷離，距今不到一週。外交部日前表示，如果南非政府仍然執意屈從中國，外交部也將基於對等原則，研擬所有可能的對應方案，捍衛台灣主權與尊嚴。

南非不是第一個要求台灣遷離駐處的非洲國家。2017年1月奈及利亞政府公開要求駐奈及利亞代表處搬離首都阿布加（Abuja）、更改駐處名稱及縮減人員規模。

同年6月，奈及利亞派遣25名武警，封鎖駐奈及利亞代表處，並強制駐處人員離開代表處。外交部多次嚴正抗議，要求奈及利亞將當時位於信義區的商務辦事處遷離首都台北市。

南非 國務院 外交部 美國

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