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國土法農民永翻不了身？ 農業部：5年檢討一次 不必擔心

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
國土計畫法明年4月30日將上路，立法院內政委員會今開國土計畫法修正草案公聽會，邀集部會與專家學者等討論。記者張曼蘋／攝影
國土計畫法明年4月30日將上路，立法院內政委員會今開國土計畫法修正草案公聽會，邀集部會與專家學者等討論。記者張曼蘋／攝影

立法院內政委員會今開國土計畫法修正草案公聽會，邀集部會與專家學者等討論。農業部政務次長胡忠一表示，地方謠傳國土計畫法上路會讓農民永遠變農奴，但那是過去沒有土地、被地主欺壓，且國土法還有調整空間，並非變更後，農民就永遠翻不了身，5年會檢討一次，根本不必擔心。

農業部政務次長胡忠一強調，農業發展地區將充分提供營農土地需求，不會增加農業使用管制及犧牲農民權益，更充分考量農業經營實際需求，農業產、製、儲、銷設施均可申請使用，農業設施容許規定之興建總面積及興建高度仍予維持，沒有限縮問題，都有跟內政部討論讓農民繼續從事農業。

胡忠一表示，農業部也有研議各項獎勵措施，皆是基於農民耕作模式及品項對於生態環境、糧食安全做出的貢獻，而非補償，其中包括六面向，分為農地對地給付、確保糧食安全給付、生態環境給付、農業設施設備補助、農業金融支持、農業公共基礎建設。

另胡忠一解釋，地方持續謠傳農民永遠只能變成「農奴」，但那是過去沒有土地、被地主欺壓，現在經過了50年，政府投入一兆多億，且國土計畫法未來還有調整空間，縣市政府更有5年時間可以檢討一次，並非變更後，農民就永遠翻不了身，根本不必擔心。

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