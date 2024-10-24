快訊

長壽劇「親戚不計較」演員驚傳離世1年多 遺孀也癌逝

NBA／ 柯瑞準大三元、希爾德頂上K湯缺口勇士大勝拓荒者35分

月薪3萬小資扛近千萬房貸、全台占12% 怎麼做到的？

聽新聞
0:00 / 0:00

國土法修法引爭議 內政部：農民擔憂部分仍可繼續使用

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
國土計畫法明年4月30日將上路，立法院內政委員會今開國土計畫法修正草案公聽會，邀集部會與專家學者等討論。記者張曼蘋／攝影
國土計畫法明年4月30日將上路，立法院內政委員會今開國土計畫法修正草案公聽會，邀集部會與專家學者等討論。記者張曼蘋／攝影

國土計畫法明年4月30日將上路，多名立委提案繼續展延實施，立法院內政委員會今開公聽會討論。內政部次長董建宏表示，目前剩8縣市尚未提報國土功能分區圖；至於農民擔憂部分，農業產、製、儲、銷、休閒農業、農舍等設施，未來均可在農業發展地區使用。

董建宏表示，外界長年關心的樣態如原住民住宅、國有林班地暫准建地、宗教寺廟等，得透過計畫或擬訂土地使用管制規定等方式提供輔導機制。至於依本法應訂定子法計23項，已發布14項，其餘9項包括「國土計畫土地使用管制規則」等，將陸續在年底前完成。

董建宏也說，全國國土計畫每10年通盤檢討1次，直轄市、縣市國土計畫每5年通盤檢討1次，意旨10年內或5年內必須辦理檢討，而非年期屆滿後才可辦理，代表地方政府如有產業或聚落發展需求，自得依法適時主動辦理通盤檢討作業。另目前已有14個直轄市、縣市政府提報國土功能分區圖，其餘8縣市將會持續溝通

董建宏表示，農民補償機制包括堆疊式補償的建議事項，與農業設施需求的國土計畫的調整機制， 照本法第20條規定，農業發展地區即提供農業生產及其產銷設施與產業價值鏈發展所需設施使用，針對農業產、製、儲、銷、休閒農業、農舍等設施，未來均得於農業發展地區使用，無須調整國土計畫或國土功能分區。

至於原住民族土地部分，董建宏指出，因應部落長期發展需要，已補助7個直轄市、縣市共21個原住民鄉鎮、市、區辦理鄉村地區整體規畫，補助經費共9870萬元。另由國土管理署城鄉發展分署辦理新竹縣五峰鄉、台東縣金峰鄉等2示範案。

另董建宏強調，國土計畫涉及原住民族聚落的調查、變更與補償部分，已在2021及2023年度補助直轄市、縣市政府辦理「部落環境基本調查、部落溝通及國土功能分區劃設作業」共約2.2億元，將作為國土功能分區劃設及原住民2016年5月1日前既有住宅所在土地合法化的佐證文件，另經中央原住民族主管機關核定部落範圍內聚落為農業發展地區第4類劃設條件之一，如有既有合法可建築用地經依國土計畫變更為非可建築用地時，自應予以適當補償。

內政部次長董建宏表示，目前剩下8縣市尚未提報國土功能分區圖，會持續溝通。記者張曼蘋／攝影
內政部次長董建宏表示，目前剩下8縣市尚未提報國土功能分區圖，會持續溝通。記者張曼蘋／攝影

原住民 國土計畫法 機制 溝通 農民

延伸閱讀

國1頭份交流道改善配套 內政部、國土署、高公局全支持

高雄教育局花7百萬邀日「橘色惡魔」來台演出 遭轟浪費錢

聚焦自然碳匯戰略 國家公園示範碳盤查成果

影／金門坑道音樂節登場 詩人向陽朗誦翟山坑道之歌

相關新聞

林姿妙遭檢求處20年重刑！藍批有心人士惡意操作：只是求刑不是判刑

宜蘭縣長林姿妙涉貪案昨辯論終結，檢方依涉犯貪汙治罪條例收賄罪求處20年重刑，今天掀起地方熱議。國民黨議會黨團副書記長楊弘...

赴北檢說明柯文哲隨身碟「200」 謝國樑心繫基隆大雨

台北地檢署偵辦京華城案，上周遭爆料台北市前市長、民眾黨主席柯文哲遭查扣的隨身碟中，有一筆基隆市長謝國樑「200」的註記。...

農業用地永不變更？ 農業部：仍可調整

「《國土計畫法》上路後，土地被劃為農業用地也可調整！」農業部次長胡忠一24日於公聽會表示，《國土計畫法》上路後變更土地也可調整，只要送給內政部審議會，而非劃設後就翻不了身，會按照社會經濟和土地使用狀況5年檢討一次。學者張學聖則指出，《國土計畫法》應儘速上路，並配套土地變更的衡平機制。

農業縣市疑慮多 盼國土法分段上路

「五年評估土地變更，就跟死刑釋憲一樣，實質限制已經變更了！」雲林縣農會總幹事陳志揚24日在公聽會如此抱怨，他希望未來《國土計畫法》要上路，需將農業權入法，並設立基金補償。國民黨立委許宇甄也說，多數農會反對上路，且很多子法尚未配套：民進黨立委賴惠員則折衷建議，可以分批上路，讓地方更精進土地分區劃設。

壯世代定基本法遭疑疊床架屋 何佩珊：立法值得商榷

立法院社福衛環委員會今天審查壯世代促進法草案，多名民進黨立委皆認為「狀世代」定義不明、草案內容與現有法律疊床架屋。勞動部...

吳崢：國民黨鐵了心要沒收罷免權 民進黨全力反對

總預算案在立院持續卡關，現在朝野又多出了「選罷法」修嚴罷免連署程序爭議。民進黨發言人吳崢表示，國民黨沒收罷免權，可能就在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。