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韓國瑜民調上演奇蹟式復活！郭正亮曝關鍵：與「鬥雞」賴清德成對比

聯合新聞網／ 綜合報導
立法院院長韓國瑜的好感度暴增，在政壇上奇蹟式復活。 聯合報系資料照
立法院院長韓國瑜的好感度暴增，在政壇上奇蹟式復活。 聯合報系資料照

台灣民意基金會22日公布民調，立法院院長韓國瑜從原本被打入民意冷宮已重見天日，約四成五民眾對韓國瑜有好感，僅有二成三反感。台灣民意基金會董事長游盈隆表示，若以一個百分點等於19.5萬人計算，意味韓國瑜增加了386萬人的好感，在政壇上奇蹟式復活。前立委郭正亮對此在政論節目中評論表示，立法院長能當到好感度暴增是非常罕見的事，也認為暴增的原因應與賴清德總統有關。

郭正亮在政論節目《綠也掀桌》說：「韓國瑜應該要感謝賴清德，因為兩人成為強烈的對比。」他分析，賴清德的級別一定會找一個人來對比，本來國民黨主席朱立倫也是有機會，但因為黨主席的存在感不太大，因此讓韓國瑜成了對照組。

談及賴清德，郭正亮認為總統的特徵太極端，才能對比出韓國瑜的包容度。他分析，賴清德上任至今已5個月，給人的感覺越來越像「鬥雞」，讓對內對外的關係都很緊繃，包括國會的總預算無法過關，也在任期5個月內就發生中共兩次軍演，和韓國瑜形成強烈對比。

他並指出近期的國慶晚會上，賴總統以8分鐘講詞說完就離開，實在是荒唐至極，有人甚至覺得，韓國瑜在當晚的致詞反而更像是總統的高度。郭正亮說，若是前總統蔡英文就不會形成這種對比。

至於立法院院長的好感度暴增，郭正亮則表示這其實非常罕見，因為立法院院長的職責通常是在主持會議。

民調 游盈隆 賴清德 郭正亮 韓國瑜

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