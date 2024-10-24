快訊

網炸鍋！麥當勞「獵人BOOK牌」突改贈送規則 「得來速、外送」拿不到了

台中「秋健身」才促銷就傳倒閉 消保官：快向發卡銀行申請止付

黃牛之亂再現 被問跟李遠一樣討厭周杰倫？蔣萬安這樣回答

聽新聞
0:00 / 0:00

增10天國定假？ 內政部：審慎評估

聯合報／ 記者張曼蘋林縉明／台北報導
立法院內政委員會昨辦紀念日及節日實施條例草案公聽會，邀學者專家、民間團體出席表達各界意見。記者張曼蘋／攝影
立法院內政委員會昨辦紀念日及節日實施條例草案公聽會，邀學者專家、民間團體出席表達各界意見。記者張曼蘋／攝影

立法院內政委員會昨舉行「紀念日及節日實施條例草案」公聽會，學者、立委多贊成將實施辦法提升到法律層級，勞動節、教師節應全國統一放假，若最終提議全數通過，屆時至少可以多休十天假。而內政部回應，將納入各界意見，審慎評估。中華民國全國工業總會認為，人民的幸福感應不是只有增加放假天數。

現行「紀念日及節日實施辦法」僅屬行政命令，包括民眾黨立院黨團、國民黨立委牛煦庭、民進黨立委陳瑩與無黨籍立委高金素梅等朝野立委均提案，希望提升為法律。原住民立委伍麗華、陳瑩、高金素梅提案增訂原住民族日；牛煦庭提案恢復七天國定假日；國民黨立委陳玉珍則主張增八二三紀念日等。

民進黨團幹事長吳思瑤表示，增加國定假日，應避免迎合民粹的單一觀點，需兼顧經濟發展，現行修法版本很多針對特定族群放假，有失公平性，「國民黨不如乾脆提案一年放假三六五天」。

台北大學公共行政暨政策學系教授呂育誠表示，全國一致性假日應以社會共同紀念日、民俗假日為基本範圍，不該針對特定行業、群體，法制化重點在於規範假日的決定程序，建立眾人均可依循的規則。

政治大學勞工研究所教授劉梅君贊成提升到法律層級，且完全同意增加放假日，她說，全國適用放假日應是勞動節，因為大家都是受僱者，至於教師節，也應全國放假一天。

企業代表則持其他意見，中華民國全國工業總會理事何明原表示，每多放一天假，企業成本多出一一九億元，目前景氣不太樂觀，電價、基本工資均將調漲，增加國定假日將增加企業主負擔，希望立法院能考量所有因素。

伍麗華 吳思瑤 國定假日 國民黨 教師節 牛煦庭 陳玉珍 陳瑩 高金素梅

延伸閱讀

勞動、教師節全國放假？ 工總：人民幸福感不單是放假天數

修法增加國定假日 吳思瑤酸：乾脆提案一年放假365天

批鄭天財、高金素梅睜眼說瞎話 伍麗華喊：放過原住民

影／綠拋禁伐補償6萬改4萬 在野不接受總預算下周一再協商

相關新聞

找嘸接棒人選 藍營人士喊宜蘭跟民眾黨換新竹

宜蘭縣長林姿妙涉貪案一審12月31日宣判，牽動未來縣長選戰布局。由於目前國民黨內尚無人表態要出戰2026，也讓藍營人士提...

彭啓明拚2年內解決垃圾山　盼蔣萬安同島一命助其他縣市

全國裸露垃圾堆置量高達73.4萬噸，行政院會拍板3年12億助攻地方政府掩埋覆土、篩分打包，盼2026年底解決垃圾山問題。...

藍白修選罷法 王婉諭批黃國昌立場改變自打臉無恥政客

國民黨立法院黨團推動選罷法修法，主張罷免連署須附身分證影本，民進黨團質疑是沒收人民罷免權。時代力量黨主席王婉諭表示，民眾...

為預算嗆在野暗示「可倒閣」 卓榮泰別自己搬走下台階

立法院長韓國瑜今天下午邀請朝野第三度協商中央政府總預算案付委事宜，預期協商時場外會有國民黨動員的原住民及支持民進黨執政的「青鳥」互相叫陣，朝野協商能否達成共識尚未可知，可以確定的是，朝野氣氛沒有因為行政院長卓榮泰用「點菜說」比喻釋出的「善意」緩和。

賴清德目標收復宜蘭 新系積極布局取代正國會

民眾黨前立委陳琬惠今天上節目談論宜蘭選舉。綠營部分，民進黨宜蘭立委陳俊宇已宣示，不參選2026年宜蘭縣長，目前以工程會主...

林姿妙官司牽動2026宜縣長選舉 陳琬惠：藍白有合作空間

宜蘭縣長林姿妙涉嫌貪汙與洗錢案，遭宜蘭地檢署向法院求處20年有期徒刑，褫奪公權5年，恐牽動2026宜蘭縣長選舉。民眾黨前...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。