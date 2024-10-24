增10天國定假？ 內政部：審慎評估

立法院內政委員會昨舉行「紀念日及節日實施條例草案」公聽會，學者、立委多贊成將實施辦法提升到法律層級，勞動節、教師節應全國統一放假，若最終提議全數通過，屆時至少可以多休十天假。而內政部回應，將納入各界意見，審慎評估。中華民國全國工業總會認為，人民的幸福感應不是只有增加放假天數。

現行「紀念日及節日實施辦法」僅屬行政命令，包括民眾黨立院黨團、國民黨立委牛煦庭、民進黨立委陳瑩與無黨籍立委高金素梅等朝野立委均提案，希望提升為法律。原住民立委伍麗華、陳瑩、高金素梅提案增訂原住民族日；牛煦庭提案恢復七天國定假日；國民黨立委陳玉珍則主張增八二三紀念日等。

民進黨團幹事長吳思瑤表示，增加國定假日，應避免迎合民粹的單一觀點，需兼顧經濟發展，現行修法版本很多針對特定族群放假，有失公平性，「國民黨不如乾脆提案一年放假三六五天」。

台北大學公共行政暨政策學系教授呂育誠表示，全國一致性假日應以社會共同紀念日、民俗假日為基本範圍，不該針對特定行業、群體，法制化重點在於規範假日的決定程序，建立眾人均可依循的規則。

政治大學勞工研究所教授劉梅君贊成提升到法律層級，且完全同意增加放假日，她說，全國適用放假日應是勞動節，因為大家都是受僱者，至於教師節，也應全國放假一天。

企業代表則持其他意見，中華民國全國工業總會理事何明原表示，每多放一天假，企業成本多出一一九億元，目前景氣不太樂觀，電價、基本工資均將調漲，增加國定假日將增加企業主負擔，希望立法院能考量所有因素。