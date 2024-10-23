外長林佳龍任總統特使 今啟程出訪拉美友邦

我友邦聖文森及格瑞那丁將於27日慶祝獨立45周年，外交部指出，為彰顯我國對兩國邦誼的重視，賴清德總統特別指派外交部長林佳龍擔任特使，代表中華民國（台灣）政府及人民率團前往祝賀。林佳龍在聖國期間將應邀參加各項慶典活動，並會晤總督朵根（Susan D. Dougan）與總理龔薩福（Ralph Gonsalves），並就兩國共同關切議題及未來合作方向交換意見。

外交部表示，為深化我國與拉丁美洲及加勒比海友邦的情誼，林佳龍此行將順道訪問瓜地馬拉、聖露西亞、貝里斯與聖克里斯多福及尼維斯四國，屆時將與各國元首及政府首長舉行雙邊會談，並視察我國在當地推動的合作計畫成果。林佳龍一行訂於10月23日啟程，11月2日返抵台北。此外，林佳龍夫人也應日前來台出席我國國慶活動的瓜地馬拉第一夫人貝娜多（Lucrecia Peinado）的邀請，陪同林佳龍赴訪瓜地馬拉。

外交部指出，林佳龍此行將向友邦深入闡述我國政府推動「榮邦計畫」的內涵與願景，讓我國與友邦的合作從以往鞏固邦誼的「固邦」，邁向互惠共榮的「榮邦」新頁，雙方將在既有的堅實基礎上深化合作，協助友邦的國家發展並增進人民福祉。